Как засолить форель в домашних условиях вкусно и быстро

Достойное блюдо для здорового рациона.
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Ингредиенты
- форель – 1 кг;
- соль морская – 60 г;
- сахар – 30 г;
- водка – 15 мл;
- апельсин – 150 г или 1 шт.;
- укроп – 50 г;
- свёкла – 200 г или 2 шт.
Совет: для засолки старайтесь выбирать толстую часть рыбы – она более мясистая и вкусная. Кожу снимать не рекомендуется: так проще будет нарезать на слайсы.
Приготовление
Первый этап
- Филе форели на коже без чешуи выкладываем в лоток, сбрызгиваем водкой.
- Апельсин нарезаем кольцами толщиной 0,5 см, сок выжимаем на рыбу. Цитрусовые кольца временно откладываем.
- Соль, сахар смешиваем и равномерно посыпаем рыбу.
- Укроп равномерно выкладываем на рыбу, сверху – кольца апельсина.
Совет: альбедо (внутренний белый слой кожуры) апельсина не должно касаться форели, так как оно придаст рыбе горький привкус.
- Накрываем пищевой плёнкой и убираем в холодильник на семь-восемь часов.
Совет: время засолки можно менять в зависимости от вкусовых предпочтений. Если у вас хвостовая часть рыбы, то время засолки уменьшится вдвое.
Второй этап
- Свёклу моем, варим, остужаем, чистим от кожуры и натираем на крупной тёрке.
Совет: старайтесь использовать некрупную свёклу – примерно размером с киви. Крупный овощ является кормовым и не даст нужного цвета и вкуса. Этот же совет касается приготовления борща.
Третий этап
- Спустя семь-восемь часов достаём рыбу из холодильника, убираем укроп с апельсинами, промываем рыбу под проточной водой, чтобы смыть соль, и промачиваем бумажным полотенцем.
- На сухой лоток выкладываем рыбу, равномерно покрываем свёклой, накрываем пищевой плёнкой и убираем в холодильник на два часа.
Четвёртый этап
- Спустя два часа достаём рыбу из холодильника и снимаем свёклу.
Совет: перед нарезкой рыбы рекомендую её немного подержать в морозилке (около часа) или использовать филейный нож.