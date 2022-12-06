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36 минут назад

Как засолить форель в домашних условиях вкусно и быстро

Чемпионат.com

Достойное блюдо для здорового рациона.

Как засолить форель в домашних условиях вкусно и быстро
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ингредиенты

  • форель – 1 кг;
  • соль морская – 60 г;
  • сахар – 30 г;
  • водка – 15 мл;
  • апельсин – 150 г или 1 шт.;
  • укроп – 50 г;
  • свёкла – 200 г или 2 шт.

Совет: для засолки старайтесь выбирать толстую часть рыбы – она более мясистая и вкусная. Кожу снимать не рекомендуется: так проще будет нарезать на слайсы.

Приготовление

Первый этап

  • Филе форели на коже без чешуи выкладываем в лоток, сбрызгиваем водкой.
  • Апельсин нарезаем кольцами толщиной 0,5 см, сок выжимаем на рыбу. Цитрусовые кольца временно откладываем.
  • Соль, сахар смешиваем и равномерно посыпаем рыбу.
  • Укроп равномерно выкладываем на рыбу, сверху – кольца апельсина.
Совет: альбедо (внутренний белый слой кожуры) апельсина не должно касаться форели, так как оно придаст рыбе горький привкус.
  • Накрываем пищевой плёнкой и убираем в холодильник на семь-восемь часов.

Совет: время засолки можно менять в зависимости от вкусовых предпочтений. Если у вас хвостовая часть рыбы, то время засолки уменьшится вдвое.

Второй этап

  • Свёклу моем, варим, остужаем, чистим от кожуры и натираем на крупной тёрке.

Совет: старайтесь использовать некрупную свёклу – примерно размером с киви. Крупный овощ является кормовым и не даст нужного цвета и вкуса. Этот же совет касается приготовления борща.

Третий этап

  • Спустя семь-восемь часов достаём рыбу из холодильника, убираем укроп с апельсинами, промываем рыбу под проточной водой, чтобы смыть соль, и промачиваем бумажным полотенцем.
  • На сухой лоток выкладываем рыбу, равномерно покрываем свёклой, накрываем пищевой плёнкой и убираем в холодильник на два часа.

Четвёртый этап

  • Спустя два часа достаём рыбу из холодильника и снимаем свёклу.

Совет: перед нарезкой рыбы рекомендую её немного подержать в морозилке (около часа) или использовать филейный нож.

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