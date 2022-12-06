7 продуктов на завтрак, чтобы улучшить работу мозга

Завтрак - это самый важный из всех приёмов пищи. Связано это с тем, что именно за счёт завтрака вы пополняете запасы энергии, от которых зависит организм. И существуют продукты, которые улучшат вашу мозговую активность в течение дня.

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Если вы хотите быть максимально продуктивным и сосредоточенным весь день, то на завтрак съешьте какой-нибудь из этих продуктов.

Яйца. В них много белка, а ещё есть холин. Последнее вещество влияет на память и интеллект.

Копчёный лосось. В его состав входит белок и омега-3. Существующие научные исследования показывают, что омега-3 играют важную роль в развитии мозга у детей, а при беременности эти жирные кислоты могут благотворно повлиять на умственное развитие ребёнка. При недостатке омега-3 могут возникнуть нарушения, связанные с мышлением.

Ягоды. В них содержатся антиоксиданты флаванолы. В ходе одного исследования учёные обнаружили, что у тех взрослых, которые ели чернику, улучшились память и внимание. Похоже, что подобным эффектом отличаются и другие ягоды.

Льняное семя. Оно считается хорошим источником омега-3 и обеспечивает некоторые из тех преимуществ, которые дают жиры, содержащиеся в лососе.

Грецкие орехи. В их составе содержатся омега-3, а также полифенольные соединения, которые стимулируют работу мозга. Эти вещества отличаются антиоксидантным и противовоспалительным эффектом.

Зелень. Это белокочанная капуста, шпинат, листовая капуста. Известно, что они замедляют естественное снижение мыслительных способностей в пожилом возрасте за счёт того, что содержат лютеин, бета-каротин, фолиевую кислоту, филлохинон.