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1 час назад

Доктор Мясников назвал основную пользу бананов

Мослента

Пользу от употребления бананов в новом выпуске программы «О самом главном» назвали известный врач и телеведущий Александр Мясников и кандидат биологических наук Екатерина Баранова.

Доктор Мясников назвал основную пользу бананов
Фото: МослентаМослента

«Это уникальный фрукт для нас. Он может способствовать выработке серотонина, который очень сложно добыть», — рассказала Баранова и отметила, что это плод важен для нормальной работы нервной системы и может помочь от изжоги.

По словам Мясникова, бананы богаты калием, хорошо влияющем на работу сердечно-сосудистой системы и нормализующим кровяное давление. Люди, постоянно употребляющие этот продукт, реже сталкиваются с инсультом и гипертонией, сказал врач.

«Бананы — вещь хорошая. Особенно советую в поход или еще куда-то. Весь день можно не есть», — заявил телеведущий.

Еда,Александр Мясников,Екатерина Баранова,
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