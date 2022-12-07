Диетолог рассказала, чем можно заменить шоколад

Некоторые россияне хотят найти альтернативу шоколаду из-за трансжиров, пищевых красителей и ароматизаторов, которые содержатся в нем. Для этого подойдут продукты со сложными углеводами, полезным сахаром и жирами, сообщает News.ru со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.
Речь идет о фруктах, крахмалистых овощах и ягодах. В некоторых случаях могут подойти жиры, кедровые орехи и кусок цельнозернового хлеба с салом, не более 30 грамм.
"После этого человек получает полезные жиры и забывает о сладком, так как энергия уже пошла в головной мозг. Либо полезные жиры, либо салат с оливковым маслом или белок, протеиновый коктейль, творог с ягодами и сладкого не захочется", – поделилась Соломатина.
Если человек страдает инсулинорезистентностью, то он может употребить индейку, курицу, рыбу, сыр и цельнозерновые крупы, которые не оказывают влияния на уровень глюкозы.