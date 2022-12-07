Диетолог рассказала, чем можно заменить шоколад

"После этого человек получает полезные жиры и забывает о сладком, так как энергия уже пошла в головной мозг. Либо полезные жиры, либо салат с оливковым маслом или белок, протеиновый коктейль, творог с ягодами и сладкого не захочется", – поделилась Соломатина.