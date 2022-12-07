Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+12° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
41 минуту назад

Диетолог рассказала, чем можно заменить шоколад

Москва24

Некоторые россияне хотят найти альтернативу шоколаду из-за трансжиров, пищевых красителей и ароматизаторов, которые содержатся в нем. Для этого подойдут продукты со сложными углеводами, полезным сахаром и жирами, сообщает News.ru со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

Диетолог рассказала, чем можно заменить шоколад
Фото: unsplashunsplash

Речь идет о фруктах, крахмалистых овощах и ягодах. В некоторых случаях могут подойти жиры, кедровые орехи и кусок цельнозернового хлеба с салом, не более 30 грамм.

"После этого человек получает полезные жиры и забывает о сладком, так как энергия уже пошла в головной мозг. Либо полезные жиры, либо салат с оливковым маслом или белок, протеиновый коктейль, творог с ягодами и сладкого не захочется", – поделилась Соломатина.

Если человек страдает инсулинорезистентностью, то он может употребить индейку, курицу, рыбу, сыр и цельнозерновые крупы, которые не оказывают влияния на уровень глюкозы.

Еда,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители