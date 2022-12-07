10 идей для салатных заправок из популярных продуктов

Редакторы Food ru поделились несколькими идеями, как приготовить вкусные и интересные заправки для салатов.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Соус «Цезарь» готовится на основе майонеза с добавлением любимых и душистых специй.

Соус для греческого салата можно сделать из растительного масла, добавляя в него немного лимонного сока, ароматных трав и чеснока.

Медово-горчичную заправку можно дополнить бальзамическим уксусом или любимыми специями.

Также существует яблочная заправка, её делают из сиропа. Сладость стоит разбавить уксусом.

Соус из йогурта – это диетическая заправка, в которую можно добавить специи или горчицу.

Заправка с варёным желтком подойдёт как замена майонезу. Лимонная заправка для салата готовится не только из сока, но и из цедры.

Существует и заправка с пармезаном, чесноком, лимонным соком и его цедрой. Также в заправку нужно добавить зелень.

Ещё можно приготовить винную заправку на основе белого сухого вина с обжаренным луком и чесноком.