10 идей для салатных заправок из популярных продуктов

Редакторы Food ru поделились несколькими идеями, как приготовить вкусные и интересные заправки для салатов.
Соус «Цезарь» готовится на основе майонеза с добавлением любимых и душистых специй.
Соус для греческого салата можно сделать из растительного масла, добавляя в него немного лимонного сока, ароматных трав и чеснока.
Медово-горчичную заправку можно дополнить бальзамическим уксусом или любимыми специями.
Также существует яблочная заправка, её делают из сиропа. Сладость стоит разбавить уксусом.
Соус из йогурта – это диетическая заправка, в которую можно добавить специи или горчицу.
Заправка с варёным желтком подойдёт как замена майонезу. Лимонная заправка для салата готовится не только из сока, но и из цедры.
Существует и заправка с пармезаном, чесноком, лимонным соком и его цедрой. Также в заправку нужно добавить зелень.
Ещё можно приготовить винную заправку на основе белого сухого вина с обжаренным луком и чесноком.
Кроме того, стоит сделать ароматное масло, за основу можно взять оливковое масло, а также ароматные специи, чеснок и другое.