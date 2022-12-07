8 причин пить какао чаще

Этот напиток не просто согревает, успокаивает и дарит ощущение уюта, но и очень полезен для организма.

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Запах и вкус шоколада сводит с ума любителей сладкого, но многие считают, что какао слишком сладкое и калорийное, чтобы пить его часто. Современные диетологи с этим совершенно не согласны, ведь напиток не только дарит ощущение тепла и уюта, переносит в беззаботное детство, но и помогает организму.

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Замедляет старение

Какао — чемпион по содержанию антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами и замедляют старение организма. В чашке черного кофе содержится половина суточной нормы антиоксидантов, а в какао — больше ста процентов суточной нормы.

Поддерживает сердце

Если вы чувствуете сердцебиение или покалывание в груди, заварите чашку какао без добавления молока. Флавоноиды помогают снизить артериальное давление, освобождают сосуды от плохого холестерина, укрепляют сердце и уменьшают риск заболеваний.

Снижает тягу к сладкому

Даже аромат какао снижает тягу к другим сладостям. Диетологи считают, что запах порошка задействует те же рецепторы в мозге, что активизируются при поедании шоколада: если хочется немедленно слопать шоколадный батончик, вдохните аромат какао из пачки или выпить чашку напитка без сахара. Скорее всего, желание полакомиться сладким пропадет.

Заставляет кожу сиять

Если выпивать по чашке натурального какао каждый день в течение 12 недель, текстура и плотность кожи улучшатся. А содержащийся в какао биофлавоноид эпикатехин увеличивает приток крови к коже, что способно усилить питание и снабжение кожи кислородом. Лицо станет сияющим, свежим и румяным.

Повышает настроение

Напиток радует не только вкусовые рецепторы: качественное какао влияет на настроение и быстро избавляет от хандры. Как и шоколад, оно влияет на выработку серотонина и эндорфина — гормонов счастья. Если у вас выдался трудный день, завершите его чашкой горячего какао. Усталость отпустит, а настроение улучшится.

Улучшает чувствительность к инсулину

Последние исследования доказали, что регулярное употребление какао уменьшает невосприимчивость клеток к инсулину, а значит, борется с резистентностью и предотвращает сахарный диабет.

Устраняет кашель

Заболели? Вместе с прописанными лекарствами можно выпить чашку какао, но облегчит кашель и позволить спокойно спать ночью, не просыпаясь от приступов. Идеальный вариант — стакан теплого качественного какао с ложкой какао масла. По мнению ученых, такой способ почти не уступает по эффективности кодеину.

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