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28 минут назад

Диетолог Соломатина назвала неожиданную замену шоколаду

Мария Иглина
Елена Соломатинаэксперт

Диетолог Елена Соломатина заявила, что кусок хлеба с салом и кедровые орехи могут заменить шоколад. Подробностями эксперт поделилась в беседе с News.ru.

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Как отмечает медик, для организма будут гораздо полезнее перекусы, в которых содержатся углеводы, полезные сахара и жиры. Например, фрукты, ягоды, кедровые орехи, кусок цельнозернового хлеба с небольшим кусочком сала.

После этого человек получает полезные жиры и забывает о сладком, так как энергия уже пошла в головной мозг. Либо полезные жиры, либо салат с оливковым маслом или белок, протеиновый коктейль, творог с ягодами — и сладкого не захочется.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

А для людей с инсулинорезистентностью подойдут такие продукты, как индейка, курица, рыба, сыр и цельнозерновые крупы, не повышающие уровень глюкозы.

Ранее эндокринолог перечислила продукты для укрепления сосудов.

Еда,Видео,Елена Соломатина,
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