Диетолог Елена Соломатина заявила, что кусок хлеба с салом и кедровые орехи могут заменить шоколад. Подробностями эксперт поделилась в беседе с News.ru.
Как отмечает медик, для организма будут гораздо полезнее перекусы, в которых содержатся углеводы, полезные сахара и жиры. Например, фрукты, ягоды, кедровые орехи, кусок цельнозернового хлеба с небольшим кусочком сала.
А для людей с инсулинорезистентностью подойдут такие продукты, как индейка, курица, рыба, сыр и цельнозерновые крупы, не повышающие уровень глюкозы.