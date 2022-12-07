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1 час назад

Эксперт рассказал, как отличить настоящую красную икру от поддельной

Мария Иглина

Технолог Александр Егоров рассказал, как отличить качественную красную икру от поддельной. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Как отличить настоящую красную икру от поддельной
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, в первую очередь, стоит обратить внимание на консистенцию продукта. Если банка прозрачная, необходимо изучить тару, маркировку и состав икры.

На банке должны быть указаны состав, название продукта, объем, который не может превышать 270 миллилитров, срок годности, условия хранения, дата производства, номер партии, название компании-производителя и место изготовления деликатеса, рассказал Егоров. Специалист добавил, что срок хранения красной икры составляет 12 месяцев.

"Если на банке написано, что это просто лососевая икра без уточнений, значит, у вас в руках подделка, имитированная икра или некачественный продукт", – заявил Егоров.

По ГОСТу на банке должно быть написано: икра лососевая зернистая, кроме того, дается уточнение, какая рыба – горбуша, нерка либо кета.

Биотехнолог раскрыла секреты безопасного хранения икры

Также банка с икрой не должна иметь трещин, ржавчины, деформаций, подтеков и вздутий. Кроме этого, у подделки обычно отсутствует жировое пятно-зародыш, а вкус такого продукта не морской и форма эллипсоидная.

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Еда,Александр Егоров,
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