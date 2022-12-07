Как отличить настоящую красную икру от поддельной

Технолог Александр Егоров рассказал, как отличить качественную красную икру от поддельной. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

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Так, в первую очередь, стоит обратить внимание на консистенцию продукта. Если банка прозрачная, необходимо изучить тару, маркировку и состав икры.

На банке должны быть указаны состав, название продукта, объем, который не может превышать 270 миллилитров, срок годности, условия хранения, дата производства, номер партии, название компании-производителя и место изготовления деликатеса, рассказал Егоров. Специалист добавил, что срок хранения красной икры составляет 12 месяцев.

"Если на банке написано, что это просто лососевая икра без уточнений, значит, у вас в руках подделка, имитированная икра или некачественный продукт", – заявил Егоров.

По ГОСТу на банке должно быть написано: икра лососевая зернистая, кроме того, дается уточнение, какая рыба – горбуша, нерка либо кета.

Также банка с икрой не должна иметь трещин, ржавчины, деформаций, подтеков и вздутий. Кроме этого, у подделки обычно отсутствует жировое пятно-зародыш, а вкус такого продукта не морской и форма эллипсоидная.