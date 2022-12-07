Россиян предупредили о возможном подорожании мандаринов

Замена турецких мандаринов на южнокорейские может привести к росту цен. Такое мнение выразил аналитик аграрного рынка Леонид Холод в эфире Sputnik.

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Ближе к Новому году в российских магазинах станет меньше мандаринов из Турции, Египта и Марокко. Их заменят цитрусовые из ЮАР и Южной Кореи, говорится в отчете Всемирной цитрусовой организации. В Минсельхозе объяснили, что причиной роста поставок из ЮАР и Южной Кореи стало снижению выпуска продукции в Турции, Египте и Марокко на 13 процентов из-за неурожая.

Холодов считает, что транспортировка мандаринов из других стран будет стоить дороже, что скажется на итоговой цене на прилавках. «Оценить, насколько мандарины станут дороже, сложно, но я думаю, что процентов на 10», — приводит его слова радио.