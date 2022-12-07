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23 минуты назад

Россиян предупредили об опасности сочетания молока и хлеба

Lenta.ru

Запивать хлеб молоком вредно для пищеварения, рассказала кандидат медицинских наук, спортивный врач Александра Чистякова. Об опасности популярного сочетания продуктов она предупредила россиян в своем Telegram-канале.

Россиян предупредили об опасности сочетания молока и хлеба
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Белок молока плохо сочетается с другими продуктами, это способствует ухудшению работы ЖКТ, появлению диареи», — предостерегла Чистякова.

Кроме того, она порекомендовала реже добавлять молоко в чай и кофе, поскольку это сочетание образует в организме нерастворимые соединения, нагружающие почки.

Еда,
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