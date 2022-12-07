Россиян предупредили об опасности сочетания молока и хлеба

Запивать хлеб молоком вредно для пищеварения, рассказала кандидат медицинских наук, спортивный врач Александра Чистякова. Об опасности популярного сочетания продуктов она предупредила россиян в своем Telegram-канале.

Кроме того, она порекомендовала реже добавлять молоко в чай и кофе, поскольку это сочетание образует в организме нерастворимые соединения, нагружающие почки.