Россиян предупредили об опасности сочетания молока и хлеба

Запивать хлеб молоком вредно для пищеварения, рассказала кандидат медицинских наук, спортивный врач Александра Чистякова. Об опасности популярного сочетания продуктов она предупредила россиян в своем Telegram-канале.
«Белок молока плохо сочетается с другими продуктами, это способствует ухудшению работы ЖКТ, появлению диареи», — предостерегла Чистякова.
Кроме того, она порекомендовала реже добавлять молоко в чай и кофе, поскольку это сочетание образует в организме нерастворимые соединения, нагружающие почки.