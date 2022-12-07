Врач заявила, что селедка положительно влияет на нервную систему

Селедка содержит жирные кислоты Омега-3, которые оказывают положительное влияние на иммунитет, а также на нервную и сердечно-сосудистую системы. Об этом в беседе с "Общественной службой новостей" рассказала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Светлана Малиновская.

"А еще в селедке содержатся витамины А, Е, D и арахидоновая кислота, без которой трудно повышать выносливость и силу мышц", — продолжила специалист.

При этом она отметила, что селедку необходимо есть правильно. Перед употреблением она порекомендовала вымочить рыбу в молоке.