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27 минут назад

Врач Малиновская: селедка положительно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы

Газета.Ru

Селедка содержит жирные кислоты Омега-3, которые оказывают положительное влияние на иммунитет, а также на нервную и сердечно-сосудистую системы. Об этом в беседе с "Общественной службой новостей" рассказала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Светлана Малиновская.

Врач заявила, что селедка положительно влияет на нервную систему
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"А еще в селедке содержатся витамины А, Е, D и арахидоновая кислота, без которой трудно повышать выносливость и силу мышц", — продолжила специалист.

При этом она отметила, что селедку необходимо есть правильно. Перед употреблением она порекомендовала вымочить рыбу в молоке.

Также, по ее словам, не стоит покупать сельдь, уже разделанную на ломтики, поскольку в таком виде она рассчитана на длительное хранение. В идеале лучше засолить ее самостоятельно, либо купить соленую, но не разделанную тушку, заключила Малиновская.

Еда,Светлана Малиновская,
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