Врач заявила, что селедка положительно влияет на нервную систему

Селедка содержит жирные кислоты Омега-3, которые оказывают положительное влияние на иммунитет, а также на нервную и сердечно-сосудистую системы. Об этом в беседе с "Общественной службой новостей" рассказала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Светлана Малиновская.
"А еще в селедке содержатся витамины А, Е, D и арахидоновая кислота, без которой трудно повышать выносливость и силу мышц", — продолжила специалист.
При этом она отметила, что селедку необходимо есть правильно. Перед употреблением она порекомендовала вымочить рыбу в молоке.
Также, по ее словам, не стоит покупать сельдь, уже разделанную на ломтики, поскольку в таком виде она рассчитана на длительное хранение. В идеале лучше засолить ее самостоятельно, либо купить соленую, но не разделанную тушку, заключила Малиновская.