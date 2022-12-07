Перечислены самые опасные для пожилых новогодние блюда

Главный внештатный специалист Минздрава РФ гериатр Ольга Ткачева заявила, что пожилым людям лучше избегать жирных копченых колбас и салатов с высоким содержанием майонеза и в Новый год, и в другие дни. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Москвой 24".
По словам медика, злоупотребление такими продуктами и блюдами грозит для пожилых людей тяжелыми последствиями, например острым панкреатитом и гастритом.
Однако, несмотря на это, Ткачева рекомендует не отказываться даже от самых вредных блюд, просто есть их очень маленькими порциями:
"В Новый год пожилым людям можно есть разную вкусную еду. На мой взгляд, это стоит делать, чтобы было хорошее новогоднее настроение, не надо никаких особых строгостей".
Ранее была названа неожиданная полезная замена шоколаду.