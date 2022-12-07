Перечислены самые опасные для пожилых новогодние блюда

Главный внештатный специалист Минздрава РФ гериатр Ольга Ткачева заявила, что пожилым людям лучше избегать жирных копченых колбас и салатов с высоким содержанием майонеза и в Новый год, и в другие дни. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Москвой 24".

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По словам медика, злоупотребление такими продуктами и блюдами грозит для пожилых людей тяжелыми последствиями, например острым панкреатитом и гастритом.

Однако, несмотря на это, Ткачева рекомендует не отказываться даже от самых вредных блюд, просто есть их очень маленькими порциями:

"В Новый год пожилым людям можно есть разную вкусную еду. На мой взгляд, это стоит делать, чтобы было хорошее новогоднее настроение, не надо никаких особых строгостей".