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56 минут назад

Как выбрать мандарины: признаки спелости

РИА "ФедералПресс"

В Роскачестве назвали беспроигрышный способ, который поможет выбрать самые вкусные мандарины.

Как выбрать мандарины: признаки спелости
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Более спелые мандарины содержат больше сока, а значит, они тяжелее незрелых», – заметили специалисты Роскачества.

Эксперты посоветовали выбирать мандарины по весу. Именно так можно выбрать самые спелые плоды, поскольку в них содержится заметно больше сока, чем в недозрелых цитрусовых.

Вес фрукта далеко не единственный признак, говорящий о безупречном вкусе. В Роскачестве отмечают, что спелость выдает равномерный яркий окрас шкурки и глубокий мандариновый аромат.

Этой зимой в России будут преобладать, как и обычно, мандарины из Турции. Часть урожая будет доставлена из Египта, Грузии, Китая и Пакистана, сообщает РИА «Новости».

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