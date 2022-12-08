Как выбрать мандарины: признаки спелости

В Роскачестве назвали беспроигрышный способ, который поможет выбрать самые вкусные мандарины.

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«Более спелые мандарины содержат больше сока, а значит, они тяжелее незрелых», – заметили специалисты Роскачества.

Эксперты посоветовали выбирать мандарины по весу. Именно так можно выбрать самые спелые плоды, поскольку в них содержится заметно больше сока, чем в недозрелых цитрусовых.

Вес фрукта далеко не единственный признак, говорящий о безупречном вкусе. В Роскачестве отмечают, что спелость выдает равномерный яркий окрас шкурки и глубокий мандариновый аромат.