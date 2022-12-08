Как выбрать мандарины: признаки спелости

В Роскачестве назвали беспроигрышный способ, который поможет выбрать самые вкусные мандарины.
«Более спелые мандарины содержат больше сока, а значит, они тяжелее незрелых», – заметили специалисты Роскачества.
Эксперты посоветовали выбирать мандарины по весу. Именно так можно выбрать самые спелые плоды, поскольку в них содержится заметно больше сока, чем в недозрелых цитрусовых.
Вес фрукта далеко не единственный признак, говорящий о безупречном вкусе. В Роскачестве отмечают, что спелость выдает равномерный яркий окрас шкурки и глубокий мандариновый аромат.
Этой зимой в России будут преобладать, как и обычно, мандарины из Турции. Часть урожая будет доставлена из Египта, Грузии, Китая и Пакистана, сообщает РИА «Новости».