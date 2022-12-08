В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать мандарины

Важно знать, как правильно выбирать мандарины, чтобы не разочароваться после покупки. В Роскачестве раскрыли беспроигрышный способ, который поможет найти самые вкусные плоды, сообщает РИА Новости.
По словам экспертов, лучше всего выбирать фрукты по весу. Чем тяжелее, тем лучше, отметили они.
«Более спелые мандарины содержат больше сока, а значит, они тяжелее незрелых», – подчеркнули специалисты Роскачества.
Еще одним критерием отбора является окрас и аромат. Так, утверждают эксперты, хорошие мандарины отличаются ярким цветом и глубоким ароматом.
Ранее мы писали о том, что раскрыта опасность чрезмерного потребления мандаринов.