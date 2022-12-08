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48 минут назад

В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать мандарины

Катерина Саломе

Важно знать, как правильно выбирать мандарины, чтобы не разочароваться после покупки. В Роскачестве раскрыли беспроигрышный способ, который поможет найти самые вкусные плоды, сообщает РИА Новости.

В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать мандарины
Фото: pixabay.compixabay.com

По словам экспертов, лучше всего выбирать фрукты по весу. Чем тяжелее, тем лучше, отметили они.

«Более спелые мандарины содержат больше сока, а значит, они тяжелее незрелых», – подчеркнули специалисты Роскачества.

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Еще одним критерием отбора является окрас и аромат. Так, утверждают эксперты, хорошие мандарины отличаются ярким цветом и глубоким ароматом.

Ранее мы писали о том, что раскрыта опасность чрезмерного потребления мандаринов.

Еда,
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