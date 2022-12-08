Диетологи рассказали о пользе овсянки для организма человека

Овсянка содержит множество полезных веществ, благодаря которым положительно влияет на здоровье человека. По словам диетологов, овес богат клетчаткой, белком, витаминами группы В, а также натрием, калием, магнием, кальцием и железом.

Фото: Родной город Родной город

Овсянка помогает не только при борьбе с лишним весом, но и поддерживает работу пищеварительной системы. Также этот продукт улучшает работу сердца и способствует увеличению мышечной массы тела и силы.

Помимо этого, регулярное употребление овсянки поможет нормализовать уровень холестерина и сахара в крови, а также улучшит состояние кожи.