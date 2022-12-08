Повар Елизаветы раскрыл секрет приготовления идеального бекона

Британский шеф-повар Джефф Бейкер некоторое время готовил для королевы Елизаветы. Он рассказал, как приготовить самый вкусный жареный бекон.
«На мой взгляд, если приготовить бекон таким образом, ему не понадобится соус для усиления вкуса – он и так будет идеален», – заявил повар.
Суть способа заключается в том, чтобы жарить бекон на раскаленной сковороде без соусов. Хорошо прогретая посуда карамелизует поверхность мяса, обеспечит приятный хруст и яркий вкус.
Бейкер советует готовить бекон в собственном жиру и обжаривать по минуте с каждой стороны. Так жир будет вытапливаться не растворяясь, передает слова повара Teleprogramma.pro.