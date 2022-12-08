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38 минут назад

Повар королевы Елизаветы раскрыл секрет приготовления идеального бекона

РИА "ФедералПресс"

Британский шеф-повар Джефф Бейкер некоторое время готовил для королевы Елизаветы. Он рассказал, как приготовить самый вкусный жареный бекон.

Повар Елизаветы раскрыл секрет приготовления идеального бекона
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«На мой взгляд, если приготовить бекон таким образом, ему не понадобится соус для усиления вкуса – он и так будет идеален», – заявил повар.

Суть способа заключается в том, чтобы жарить бекон на раскаленной сковороде без соусов. Хорошо прогретая посуда карамелизует поверхность мяса, обеспечит приятный хруст и яркий вкус.

Бейкер советует готовить бекон в собственном жиру и обжаривать по минуте с каждой стороны. Так жир будет вытапливаться не растворяясь, передает слова повара Teleprogramma.pro.

Еда,
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