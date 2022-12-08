Повар Елизаветы раскрыл секрет приготовления идеального бекона

Британский шеф-повар Джефф Бейкер некоторое время готовил для королевы Елизаветы. Он рассказал, как приготовить самый вкусный жареный бекон.

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«На мой взгляд, если приготовить бекон таким образом, ему не понадобится соус для усиления вкуса – он и так будет идеален», – заявил повар.

Суть способа заключается в том, чтобы жарить бекон на раскаленной сковороде без соусов. Хорошо прогретая посуда карамелизует поверхность мяса, обеспечит приятный хруст и яркий вкус.