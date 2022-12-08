Какими полезными свойствами обладает имбирь

Специалисты Роспотребнадзора в рамках проекта "Здоровое питание" уточняют, что с виду имбирь легко спутать с сорняком, но неказистая внешность с лихвой компенсируется массой полезных свойств. Вся ценность этого растения находится в его корне.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Витамины, минералы, эфирные масла и полезные жирные кислоты: все это в достаточном количестве присутствует в имбире. Его корень содержит хром, кальций, магний, железо, цинк, фосфор, калий, кремний, марганец, а также витамины А, В1, В2, В3, С, Е, К.

Кроме того, он богат аминокислотами (фенилаланин, изолейцин, треонин, лизин, лейцин, валин, метионин, триптофан). Такой разнообразный состав и согревающий эффект позволяет имбирю с легкостью бороться с вирусами, оказывая потогонное и отхаркивающее действие.

Представители восточной культуры неспроста подают к столу маринованный имбирь: считается, что этот продукт способен защитить от паразитов, встречающихся в сырой рыбе. Беременным женщинам рекомендуют принимать имбирь, чтобы облегчить симптомы токсикоза. А польза для мужчин заключается в стимулировании потенции за счет прилива крови к интимным зонам.

Регулярное употребление имбиря способно снизить риск простатита и повысить физическую активность.

Чтобы активировать полезные свойства имбиря, достаточно разжевать небольшой кусочек корня. Так компоненты и эфирные масла будут всасываться в слизистую рта и предотвратят распространение инфекции по организму. В качестве приятного бонуса - свежее дыхание.

Также из имбиря можно делать полезный напиток. Необходимо нарезать 100 г корня имбиря на тонкие ломтики, залить их кипятком и дать настояться 15 минут.

В напиток можно добавить по вкусу мед и лимон, яркий вкус ему придаст щепотка корицы.