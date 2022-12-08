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1 час назад

Гастроэнтеролог предупредила о вреде модного на Западе коктейля из молока и пепси

Секрет Фирмы

Американская актриса Линдси Лохан в рождественском ролике решила научить человечество плохому. Она показала, как делается коктейль «пилк» — смесь Pepsi и молока. Собственно, название коктейля произошло от этих продуктов. И понеслась — все стали пробовать этот коктейль. Но гастроэнтеролог предложила россиянам воздержаться от опасных для здоровья экспериментов.

Врач предупредила о вреде модного коктейля из молока и пепси
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

После публикации ролика с Линдси Лохан многие стали пробовать этот коктейль. Появился даже «каноничный» рецепт: две трети Pepsi и одна треть молока.

«Что-то вроде мороженого, но не совсем. Это как газированный молочный коктейль», — пишут в соцсетях дегустаторы.

Но врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Андреевские больницы — Неболит» Татьяна Терехова беспощадна к экспериментам. По её мнению, «пилк» вреден.

«Такой напиток противопоказан людям с хроническими заболеваниями ЖКТ и может также вызывать диспепсические расстройства у здоровых людей», — заявила она.

Сладкая газировка сама по себе вредна для организма. Ведь в ней много сахара, а также ароматизаторов и диоксида углерода. Вся эта радость может вызвать изжогу, вздутие, тошноту и боли.

А молоко, конечно, полезно, но не у всех оно усваивается. У некоторых людей нет фермента для усвоения молочного сахара.

«У здорового человека это может быть появление ряда диспепсических расстройств. У хронического пациента с заболеваниями ЖКТ это обострения основного хронического процесса. Поэтому, наверное, надо сто раз подумать, стоит ли такой коктейль употреблять», — добавила врач.

Еда,Татьяна Терехова,Линдси Лохан,
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