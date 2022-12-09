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1 час назад

Холостяцкие пуговицы: нежное печенье на скорую руку

Мира Маркина

Приготовление этого печенья не займет много времени и сил, но результат вас приятно удивит. Название этого десерта пришло из швейной промышленности за счет схожести печений с пуговицами. Подробнее о том, как приготовить это вкуснейшее лакомство – в материале "Рамблера".

Холостяцкие пуговицы: нежное печенье на скорую руку
Фото: UnsplashUnsplash

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Ингредиенты:

  • мука – 150 г;
  • яйцо – 1 шт;
  • сливочное масло - 50 г;
  • сахар - 70 г;
  • джем;

Приготовление

1) Смешайте сахар, мягкое сливочное масло и яйцо.

2) Постепенно вводите в полученную смесь муку. Вымешивайте тесто до однородного состояния 5-7 минут.

3) Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см.

4) Возьмите стакан с нешироким горлышком или рюмку. Вдавливайте сосуд в тесто, чтобы образовались небольшие кружочки.

5) Сделайте углубления в сформированных кружочках и заполните их джемом.

6) Отправьте печенье в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут.

Приятного аппетита!

Еда,
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