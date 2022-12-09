Холостяцкие пуговицы: нежное печенье на скорую руку

Приготовление этого печенья не займет много времени и сил, но результат вас приятно удивит. Название этого десерта пришло из швейной промышленности за счет схожести печений с пуговицами. Подробнее о том, как приготовить это вкуснейшее лакомство – в материале "Рамблера".