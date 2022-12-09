Холостяцкие пуговицы: нежное печенье на скорую руку

Приготовление этого печенья не займет много времени и сил, но результат вас приятно удивит. Название этого десерта пришло из швейной промышленности за счет схожести печений с пуговицами. Подробнее о том, как приготовить это вкуснейшее лакомство – в материале "Рамблера".
1) Смешайте сахар, мягкое сливочное масло и яйцо.
2) Постепенно вводите в полученную смесь муку. Вымешивайте тесто до однородного состояния 5-7 минут.
3) Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см.
4) Возьмите стакан с нешироким горлышком или рюмку. Вдавливайте сосуд в тесто, чтобы образовались небольшие кружочки.
5) Сделайте углубления в сформированных кружочках и заполните их джемом.
6) Отправьте печенье в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут.
Приятного аппетита!