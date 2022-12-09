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4 часа назад

Нутрициолог назвала продукты, которые обязательно должны быть в зимнем рационе

РИА "ФедералПресс"

В холодное время года человеку не хватает многих веществ, необходимых для правильного функционирования организма. Какие продукты в зимнем рационе помогут их восполнить, рассказала нутрициолог и внешний консультант сервиса «Пакет» от Х5 Елена Свиридова.

Продукты, которые обязательно должны быть в зимнем рационе
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Главное – пить больше воды. Зимой люди проводят много времени в помещениях с включенным отоплением. Организму нужно восполнять количество потерянной влаги для правильного функционирования», – сказала эксперт в беседе с «Известиями».

Свиридова призвала есть больше рыбы (лосось, семга, скумбрия). В ней много Омега-3, укрепляющих иммунитет, сосудистые стенки, костную систему и защищающих органы дыхания от инфекций. Жирные кислоты также можно потреблять из грецких орехов, льняных семян, фасоли и чиа.

В зимнем рационе обязательно должны быть и овощи, растущие под землей, – морковь, свекла, картофель. Они богаты витамином А и углеводами, необходимыми для энергии.

Также стоит обратить внимание на цитрусовые, сказала нутрициолог. В мандаринах и апельсинах, например, много полезной клетчатки и флавоноидов.

«В холода нужно есть супы. Бульон, вареные овощи и мясо легко усваиваются в организме. После такого обеда будет чувствоваться насыщение без лишней тяжести в животе и желания сразу уснуть», – подытожила собеседница.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, какие крупы стоит есть пенсионерам.

Еда,Елена Свиридова,
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