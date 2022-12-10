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2 часа назад

Названы способы отличить настоящую красную икру от подделки

Мослентаиещё 2

Способы отличить настоящую красную икру от имитированной в беседе с «Вечерней Москвой» назвал технолог Александр Егоров.

Названы способы отличить настоящую красную икру от подделки
Фото: МослентаМослента

Эксперт рассказал, что у подделки не будет жирового пятна-зародыша и морского вкуса, а форма икринок будет эллипсоидной.

Цена настоящей красной икры начинается от двух тысяч рублей за килограмм, поэтому она не может продаваться дешевле 300 рублей за баночку, продолжил Егоров.

Он добавил, что даже если покупатель убедился в натуральности морского продукта, необходимо проверить его срок годности. Так, если срок годности уже истек, то от икры будет исходить неприятный запах, а сами икринки будут находится в «слизи».

При покупке икры на развес специалист посоветовал просить у продавцов документ, в котором будет указана вся соответствующая информация о составе продукта, условиях изготовления и месте производства.

Ранее стало известно, что россиянам пообещали не повышать цены на деликатесы к новогоднему столу.

Еда,Салат оливье,Александр Егоров,
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