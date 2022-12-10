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1 час назад

Польза и вред граната

Vse42.ru

Российский спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин перечислил полезные свойства граната, а также рассказал, кому следует ограничиваться в потреблении данного фрукта.

Польза и вред граната
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По словам специалиста, гранат богат веществами с антиоксидантными свойствами, а также калием, марганцем, фолиевой и никотиновой кислотами и витаминами А, В, С. Сок этого фрукта обладает мягким мочегонным, желчегонным, противовоспалительным, антисептическим и обезболивающим свойствами.

– Употребление сока рекомендуется также при диарее, поскольку он оказывает и закрепляющее действие, но в концентрированном виде пить его противопоказано, особенно при гастрите и язве желудка, – отметил Брыкин.

Он также добавил, что людям со склонностью к пищевым аллергиям стоит употреблять гранатовый сок с осторожностью. Кроме того, его нельзя смешивать в лекарствами для понижения уровня холестерина.

Диетолог развеял и миф о способности граната повышать гемоглобин в крови: так, железо в этом фрукте содержится в малом количестве и плохо усваиваемой форме, поэтому лишь 5% от содержания микроэлемента поступит в организм.

– Поддерживать оптимальный уровень железа исключительно с помощью гранатового сока слишком проблематично: для этого потребуется пить его по несколько литров в день, что чревато получением ударной дозы сахара и повышением риска развития сахарного диабета, – заявил врач.

Он резюмировал, что подобное мнение о повышении гемоглобина с помощью граната и его сока верно только отчасти, пишет издание "Известия".

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