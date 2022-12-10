Чем опасно чрезмерное употребление сыра

Практически любую еду сыр способен сделать еще вкуснее. Однако чрезмерное употребление этого продукта может нанести вред здоровью.

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«Будучи прекрасным источником белка, кальция и фосфора, сыр беден клетчаткой и содержит большое количество насыщенных жиров и натрия», – пишет «Иносми».

При чрезмерном употреблении сыра у человека может появиться лишний вес. Не все виды этого продукта обладают повышенной калорийностью, но некоторые содержат большое количество жира.

Кроме того, сыр может вызвать проблемы с желудком, так как является жирным молочным продуктом, содержащим лактозу.

Некоторые люди не могут переварить это вещество в силу дефицита фермента.

Сыр содержит большое количество натрия, который повышает артериальное давление, если поступает в организм в больших количествах.