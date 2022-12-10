Ученые выявили неожиданный побочный эффект у популярного заменителя сахара

Исследователи Медицинского колледжа Университета штата Флорида связали искусственный подсластитель аспартам с тревожным поведением у мышей. Во время исследования грызунов поили водой, содержащей аспартам примерно в 15% от максимального суточного потребления человека. Дозировка, эквивалентная шести-восьми баночкам диетической газировки в день для людей, продолжалась в течение 12 недель.

«Эффект был настолько сильный, что, мне кажется, никто из нас не ожидал такое увидеть, — рассказала руководитель проекта Сара Джонс . — Это было совершенно неожиданно. Обычно вы видите едва уловимые изменения».

Более того, исследование показало, что негативные эффекты распространялись аж на два поколения, происходящих от самцов, подвергшихся воздействию аспартама. При введении диазепама, препарата, используемого для лечения тревожного расстройства у людей, мыши всех поколений перестали проявлять тревожное поведение.

Напомним, что аспартам часто используется в диетических продуктах: для создания сладкого вкуса нужно так мало этого вещества, что его калорийность приравнивается практически к нулю. Также до недавних пор он считался одним из наиболее тщательно проверенных пищевых ингредиентов. Обзоры исследований, проведенные более чем 100 государственными регулирующими органами, показали, что при адекватном уровне потребления аспартам безопасен для здоровья человека. Но после открытия ученых из Флориды мы, пожалуй, будем с ним осторожнее. Поводов для тревожности у нас и так достаточно.