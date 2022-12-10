Эксперты рассказали о пользе и вреде орехов кешью

Орехи кешью продаются сразу разделанными. Это связано с имеющейся у них ядовитой перепонкой, которая может вызвать ожоги. Поэтому очисткой орехов занимаются специалисты. Об этом сообщает белорусское издание «Белновости».

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Кешью относится к высококалорийной пище, так как в 100 граммах продукта содержится около 600 ккал. Поэтому их часто рекомендуют добавлять в рацион больных с дистрофией, анемией и т. п.

В орехах содержатся углеводы, белки и жиры, которые необходимы организму для нормального функционирования. Кроме того кешью богаты пищевыми волокнами, оказывающими положительное влияние на пищеварение. Полиненасыщенные и насыщенные жирные кислоты, содержащиеся в продукте, способствуют контролю уровня холестерина и благоприятно виляют на здоровье мозга.

Употребляя в пищу эти орехи, можно восполнить недостаток магния, калия, железа, марганца и селена.

Также в кешью есть масса витаминов: группы В, Е и РР.

Специалисты отмечают, что соединения, содержащиеся в орехах, помогают очистке зубов и убивают многие бактерии, обитающие в полости рта.