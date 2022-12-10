Как корица борется с диабетом, болезнью Альцгеймера и проблемами с желудком

Корица — одна из самых популярных специй сейчас, но когда-то она считалась редким и роскошным продуктом, которым могли наслаждаться только знатные фараоны. Конечно, дело в ее особенных свойствах. Одно из этих свойств связано с болезнью Альцгеймера и было исследовано только сейчас. Подробнее о корице и ее свойствах читайте в материале "Рамблера".

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В Древнем Китае корица широко использовалась для лечения многих заболеваний. Недавние исследования показали, что корица обладает противовоспалительным, антибактериальным, антиоксидантным и противоопухолевым действием, а также нижает риск диабета и болезни Альцгеймера.

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Что такое корица?

Корица — это высушенная кора коричных деревьев. Относится к ели Cinnamomum camphora. Корица используется во всем мире на протяжении тысячелетий. Это было задокументировано даже в Библии и древних книгах Египта и Китая.

В Египте люди использовали корицу для консервации и религиозных ритуалов. Среди европейцев в средние века употребление корицы демонстрировало ваш социальный статус, если вы могли себе это позволить.

В традиционной китайской медицине корица является лекарственным растением для согревания меридианов селезенки, почек, сердца и печени и разблокировки вен. Корица также является естественным болеутоляющим средством и широко используется для лечения многих заболеваний.

Благодаря своей многоцелевой природе корица является одной из самых популярных трав, которую врачи традиционной китайской медицины используют для улучшения общего самочувствия.

Суперсила корицы

Несколько научных исследований показали, что корица обладает противовоспалительным, антибактериальным, антиоксидантным и противоопухолевым действием. Она регулирует уровень глюкозы в крови, снижает уровень холестерина, уравновешивает иммунную систему и благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Исследование также показало, что корица может снизить риск развития диабета и болезни Альцгеймера.

Доктор Линь Ипу, клиницист клиники традиционной китайской медицины Юньдин, сказал, что корица обладает шестью научно доказанными эффектами.

Способствует метаболизму

Многие офисные работники любят добавлять в кофе немного порошка корицы из-за его ароматного аромата. Мало того, что корица может добавить дополнительный импульс к их кофе из-за его метаболического стимулирования, корица также увеличивает чувство сытости и подавляет аппетит, чтобы улучшить потерю веса .

Снижает уровень липидов в крови и борется с диабетом

Исследование показало , что употребление 200 мг корицы на килограмм массы тела в течение шести недель подряд значительно снижает концентрацию триглицеридов (ТГ) и общего холестерина в крови.

Полифенолы в корице повышают метаболизм липидов и ингибируют перекисное окисление липидов в печени.

Антибактериальные свойства

Исследования показывают, что корица обладает различными антибактериальными свойствами, а также действует на золотистый стафилококк, кишечную палочку, сальмонеллу брюшного тифа и некоторые грибки.

Противовоспалительное, противораковое и противоопухолевое действие

Результаты исследований показывают, что корица обладает противовоспалительным действием. Он уменьшает воспаление, активируя живые рецепторы роста тела пероксидазы (PPAR) и ингибируя активность ЦОГ-2 и NF-kappaB. Между тем, ингибирование производства этих двух веществ в организме может предотвратить развитие раковых клеток.

Улучшает пищеварительную систему

Корица улучшает аппетит, снимает вздутие живота, улучшает пищеварение и стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и кишечника.

В то же время коричное масло защищает желудочно-кишечный тракт от повреждения свободными радикалами, снижая риск возникновения язвы желудка. Другие ценные свойства масла корицы (которое часто называют oleum cinnamomi): подавляет рост Helicobacter pylori и снижает риск развития хронического гастрита и рака желудка.

Возможность лечения деменции и болезни Паркинсона