Простой лайфхак для идеальной пасты восхитил пользователей соцсетей

Пользовательница соцсетей поделилась хитрым приемом, чтобы приготовить «идеальную» пасту. Лайфхак наделал много шума.

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В одном из недавних роликов она показала свой уникальный способ приготовления пасты без использования энергии после первых двух минут, что разделило мнения среди ее подписчиков.

Итак, вы должны бросить макароны в кипящую воду, варить их в течении двух минут, а затем выключить огонь, накрыть крышкой и оставить на 10 минут.

«Тогда ваши макароны всегда будут идеально приготовлены», - рассказывает блогерша.

Большинству пользователей лайфхак очень понравился, но были и те, кто хитрость не оценил:

«Не все макароны готовятся одно и то же время… ужасный совет по приготовлению хорошей пасты».

Особенно понравилась эта идея жителям западных стран, поскольку такой способ позволяет экономить подорожавшую электроэнергию.