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1 час назад

Простой лайфхак для идеальной пасты восхитил пользователей соцсетей

Диана Товсепова

Пользовательница соцсетей поделилась хитрым приемом, чтобы приготовить «идеальную» пасту. Лайфхак наделал много шума.

Простой лайфхак для идеальной пасты восхитил пользователей соцсетей
Фото: PxherePxhere

В одном из недавних роликов она показала свой уникальный способ приготовления пасты без использования энергии после первых двух минут, что разделило мнения среди ее подписчиков.

Итак, вы должны бросить макароны в кипящую воду, варить их в течении двух минут, а затем выключить огонь, накрыть крышкой и оставить на 10 минут.

«Тогда ваши макароны всегда будут идеально приготовлены», - рассказывает блогерша.

Большинству пользователей лайфхак очень понравился, но были и те, кто хитрость не оценил:

«Не все макароны готовятся одно и то же время… ужасный совет по приготовлению хорошей пасты».

Особенно понравилась эта идея жителям западных стран, поскольку такой способ позволяет экономить подорожавшую электроэнергию.

Сырая паста: что такое al dente и как его добиться

Ранее мы писали о том, калорийны ли на самом деле макароны.
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