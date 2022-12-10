Чем полезна и вредна популярная закуска к водке, рассказали в Роскачекстве

Уже давно идут споры о том, кто придумал солить сало первый – украинцы, русские или все вместе. Однако популярен этот продукт везде практически одинаково. Мало в какой семье не едят сало вообще, а чаще всего наоборот – не просто едят, но и делятся секретами его приготовления. К тому же, сало признано одной из самых лучших закусок к спиртному, информирует ИА DEITA.RU со ссылкой на newsdata. Эксперты Роскачества рассказали, чем так полезен этот продукт. А также о том, кому все же следует от него отказаться.

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Так, например, эндокринологи отмечают, что сало полезно тем, что в нем содержатся жирорастворимые группы витаминов, а также кислота, которая относится к полезным ненасыщенным жирам. В его состав также входит очень большое количество минералов и некоторые антиоксиданты. Например, селен. Кроме того, в нем есть витамины группы В и витамин С. И, пожалуй, наибольшую пользу в сале представляет витамин D, о котором сейчас не слышал разве что ленивый.

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Медики объясняют, что сало способно улучшить работу многих жизненно важных систем в организме. В том числе, способствует здоровью сердца, сосудов, предотвращает развитие онкологии, диабета и болезни Альцгеймера. Также благодаря полезным веществам, сало укрепляет иммунную систему, что особенно важно в сезон простуд и различных вирусных заболеваний. При этом, существует миф. что в сале содержится слишком много холестерина, поэтому оно вредно. Однако врачи заявляют, что он нейтрализуется другим полезным веществом и никакого вреда не наносит.

Кроме того, сало одинаково полезно как для мужчин так и для женщин. Например, женщинам оно помогает сохранять здоровье волос, кожи и ногтей. А мужчинам – повысить потенцию и улучшить качество семенной жидкости. Однако при этом необходимо понимать, как правильно есть этот продукт, чтобы он из полезного не превратился во вредный. первым делом, необходимо есть сало в умеренных количествах, чтобы был соблюден баланс жиров. А кроме того, не ешьте пережаренное или слишком соленое сало. После инфаркта, при остром гастрите и холецистите от него стоит отказаться вообще.

Ранее портал Newsdata раскрыл секрет идеальной закуски к водке. По словам специалистов, лучше всего подойдет сало и/или консервация. А вот привычных все шашлыков и других тяжелых и жирных блюд лучше будет отказаться. Не подойдут в качестве закуски и сладкие блюда, в том числе, с жирным кремом. Также неудачным вариантом будут любые копчености. Медики напоминают, что выбор правильной закуски во многом определяет, насколько тяжелым будет похмельный синдром.