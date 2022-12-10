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32 минуты назад

Названы продукты, которые помогают бороться с мигренью

Секрет Фирмы

Нехватка некоторых питательных веществ в организме может провоцировать приступы мигрени. А если таких веществ не хватает постоянно — головные боли будут проявляться чаще. Помочь себе в таких случаях можно не только лекарствами. Врач-невролог Ярослава Платонова перечислила еду, которая будет полезна тем, кого периодически мучает мигрень. А заодно рассказала, какие продукты есть в таких случаях не рекомендуется.

Названы продукты, которые помогают бороться с мигренью
Фото: PxherePxhere

При головных болях в первую очередь нужны витамин В12 и фолиевая кислота. Первого достаточно в обычных куриных яйцах. Запасы второй можно пополнить, если добавить в рацион шпинат, брокколи, авокадо, спаржу, тыкву, свёклу и морковь.

Дефицит меди и железа тоже может провоцировать мигрени. Восполнять нехватку этих элементов можно с помощью орехов, зелени, салатов, кунжута и печени.

Бороться с головными болями помогают и продукты, в которых много витаминов В6 и D. Это морепродукты, злаковые, овощи и молочные продукты.

А есть и продукты, которые людям, страдающим мигренями, противопоказаны. Сыры, шоколад, жирное мясо и бобовые им есть крайне не рекомендуется, привело совет врача издание «Подмосковье сегодня».

Здоровое питание чаще упоминают, когда говорят о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний или проблем с суставами. А между тем, правильный рацион может повлиять и на такой важный орган, как мозг. Вот какие продукты помогают улучшить работу головы..

Еда,
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