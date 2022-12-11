Самые опасные блюда для русских, являющихся деликатесом у других народов

Все знают поговорку: «Что русскому хорошо, то немцу – смерть»? Известно, что одни и те же продукты питания на многих людей воздействуют по-разному. И в мире существуют такие экзотические блюда, есть которые без серьезных последствий для здоровья могут лишь представители одного народа или этнической группы. Вот и для «русского желудка» далеко не все яства хороши, а некоторые – смертельно опасны.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Чукотский копальхем

Видео дня

Военный врач Андрей Ломачинский в своей книге «Рассказы судмедэксперта» (Москва, 2007 год издания) описал трагическую историю, которая реально случилась с участниками небольшой исследовательской экспедиции во времена брежневского застоя на полуострове Таймыр.

Из-за поломки вертолета МИ-8 посреди сентябрьской тундры без провизии остались двое пилотов, трое топографов и один местный житель – Савелий Пересоль, ненец по национальности, исполнявший обязанности проводника. Люди быстро замерзли и проголодались, тогда Савелий предложил им поискать провизию прямо в болоте.

Проводник имел в виду копальхем (копальхен или копанина) – национальное блюдо чукчей, ненцев, нганасан и эскимосов, которое готовится из здорового и жирного оленя. Животное отделяют от стада и два дня не дают ему есть, чтобы полностью прочистился желудочно-кишечный тракт. Затем оленя приводят на ближайшее торфяное болото и аккуратно душат, чтобы не повредить шкуру. После чего тушу полностью топят, а на этом месте оставляют приметный колышек, на который наматывают какую-нибудь яркую тряпочку.

Останки оленя медленно разлагаются в торфянике десятилетиями. Такое «мясо» становится мягким, но не теряет своей калорийности. Несмотря на очень неприятный запах и грязно-серый цвет, чукчи едят копальхем в сыром виде, как деликатес. А главное, он помогает не умереть с голоду людям, заблудившимся в тундре. Ведь такие «законсервированные» оленьи туши разбросаны по всем местным болотам.

Никому, кроме представителей коренных народов Крайнего Севера, ни в коем случае нельзя есть тухлое мясо, ведь у чукчей и их соседей врачи отмечают повышенную толерантность к трупным ядам: нейрину, пудресцину и кадаверину. И хотя для большинства людей они смертельны, в результате особого типа питания у представителей северных народов в организме вырабатывается особый фермент – цитохром Р450, который делает употребление в пищу копальхема безопасным для них.

Если вспомнить о нашей истории, то А.А. Ломачинский написал, что Савелий Пересоль нашел в тундре сгнившую тушу оленя и угостил участников экспедиции. Причем, ненец сам съел больше всех и прекрасно себя чувствовал. Для остальных итог этой трапезы оказался трагичным – оба пилота и двое топографов умерли. И только одного ученого врачам удалось спасти, после того как несчастных случайно обнаружили с пролетавшего мимо вертолета и доставили в больницу.

В результате расследования Савелий Пересоль получил лишь условный срок, ведь он и не подозревал, что национальное блюдо, которое все члены его семьи и знакомые благополучно употребляли в пищу, может оказаться смертельным для русских.Кстати, чукчи аналогичным образом «консервировали» в тундре и мясо моржей, а еще представители коренных народов Крайнего Севера, как говорится в книге «Записки судмедэксперта», могут есть без ущерба для здоровья даже тухлую рыбу.

Эскимосский кивиак

Русское издание книги американского художника и общественного деятеля Кента Рокуэлла «Гренландский дневник» (Москва, 1969 год публикации, перевод с английского В.К. Житомирского) дополнено научно-популярной статьей о жизни и быте эскимосов, которую написала известный специалист по этнологии малочисленных народов Наталина Лопуленко.«Сами эскимосы называют себя инуитами, что на их языке означает человек. Название эскимосы (едящие сырое мясо) им дали индейцы. Оно распространилось в XIX в. в научной и художественной литературе, перешло в языки разных народов мира», – отметила Н.А. Лопуленко.

Эскимосская кухня действительно тяготеет к употреблению различных блюд из мяса и рыбы в сыром виде. Например, одним из излюбленных деликатесов для представителей этого народа является матак – китовый жир со слоем кожи, который едят без соли и каких-либо приправ.

Но, пожалуй, самым экстремальным для «русского желудка» блюдом эскимосов является кивиак – тюлень, фаршированный птицами. В шкуру млекопитающего, как в кожаный мешок, закладывают разную морскую птицу. Обычно это многочисленные крачки и тупики. Тушки, которые не потрошат и не ощипывают, перемежаются слоями тюленьего жира. И «готовится» это оригинальное блюдо точно так же как копальхем – в естественных условиях на протяжении нескольких лет.

Кивиак представляет собой однообразную мягкую массу серого цвета. О запахе читатели могут догадаться сами. Эскимосы едят этот деликатес, выплевывая птичьи перья и косточки. Аналогично может быть нафарширована морской птицей и шкура небольшого кита, разумеется, при наличии такой добычи.

Кстати, на всей территории США и Канады торговля кивиаком строго запрещена, а изготовлением его могут заниматься лишь «коренные американцы» исключительно для личных нужд.

Касу марцу из Сардинии

Еще один продукт питания, который нельзя продавать представителям других народов, производят жители итальянской Сардинии. Это касу марцу (casu marzu) – особый сорт сыра с живыми личинками мухи.

Многочисленные сайты для гурманов и путеводители по Италии пестрят подробным описанием данного деликатеса. Готовят касу марцу из сыра пекорино, выдерживая его дольше обычного. Жители Сардинии не просто ждут, пока в продукте заведутся личинки мухи, им необходима такая стадии ферментации, когда сыр начинает гнить в результате пищеварительной активности личинок. В результате разложения продукт становится мягким и приобретает характерный острый вкус.

Поскольку побеспокоенные гурманом насекомые способны прыгать на высоту около 15 см, едят касу марцу обычно в солнцезащитных очках. Причем, прямо вместе с живыми личинками. Закусывают это пикантное блюдо сардинским хлебом и запивают местным красным вином. Правда, некоторые впечатлительные туристы, которым предприимчивые итальянцы все же подают касу марцу в обход официального запрета, просят сотрудников кафе и ресторанов удалить личинок, оставив на тарелке лишь гнилой сыр.

Гурманы рискуют не просто отравиться испортившимся, по сути, продуктом. В соке «русского желудка» обычно нет такой концентрации кислоты, чтобы личинки сырной мухи там сразу же погибали. Попав в кишечник, насекомые пытаются «пробурить» его стенки, чтобы выбраться: оставаться и погибать в незнакомом месте никому не хочется.

Что при этом происходит с людьми, нетрудно догадаться. Но летального исхода можно избежать: все зависит от количества личинок и своевременно оказанной медицинской помощи.

Тушеная лягушка-бык из Намибии

Не менее популярно среди заядлых гурманов и другое экзотическое блюдо, что обычно подают туристам в Намибии. Это лягушка-бык, тушенная в сметане или белом вине, которую принято есть с овощным гарниром. В мясе данного земноводного в период размножения содержится опасный токсин, который разрушает печень и почки человека, что часто приводит к смерти. Правда, в сезон дождей концентрация природного яда снижается, как и вероятность летального исхода.

Вообще, лягушка-бык (lithobates catesbeianus) – один из наиболее крупных видов земноводных, вес которого достигает 600-700 граммов, обитает не только в Африке, но и в Америке, Азии. По причине крупных размеров и простоты содержания в Намибии и некоторых других странах работают специальные фермы, выращивающие таких огромных лягушек на мясо.

При отравлении деликатесом человек чувствует сильное жжение в уретре. Эта болезнь среди местных жителей называется «Ошикетаката». Туристы не знают, что есть тушеную лягушку-быка необходимо вместе с противоядием, что содержится в дереве омухонго. К тому же, осторожные африканцы готовят крупных земноводных на костре, который разводят из такой древесины.

«Столетнее яйцо» из Китая

Согласно научно-медицинской литературе, отравление яйцами – достаточно редкое явление, ведь люди, как правило, в состоянии отличить испорченный продукт по внешнему виду и характерному запаху. И все же, бактериальные токсины, содержащиеся в тухлых яйцах, опасны для россиян. Особенно сильно они могут навредить здоровью детей. Это не говоря о риске заразиться сальмонеллезом, если не подвергать данный продукт термической обработке.

А вот жители Китая издревле употребляют в пищу популярную закуску, которую они называют «столетнее яйцо» или сунхуадань, что в буквальном переводе означает «яйца цветов сосны». Данное блюдо эффектно смотрится на столах, удивляя туристов чернильным цветом белка и темным желтком.

Готовят сунхуадань из утиных или куриных яиц, обмазывая их смесью из извести, глины, чая, соли и закатывая в солому, рисовую шелуху. Затем продукт зарывают в землю на несколько месяцев. Находясь в щелочной среде без доступа воздуха, яйца приобретают pH-показатель, равный 9 или даже 12. В процессе гниения в них вырабатывается такое количество аммиака и сероводорода, что своим запахом сунхуадань напоминает мощные чистящие средства. А учитывая, что некоторые рецепты приготовления «столетних яиц» предполагают использование оксида свинца, вероятность отравления резко повышается.Спокойно употреблять в пищу сунхуадань можно, только пищеварительная система человека должна быть привычной к перевариванию такого деликатеса.

Чили кон карне из Мексики

Не приспособлен «русский желудок» и к очень острой пище. Впрочем, представители многих других народов тоже не могут этим похвастаться. Например, красный перец чили, так любимый мексиканцами, способен вызвать у неподготовленного туриста сильный ожог слизистой оболочки пищевода, сопровождаемый кровотечением. В таком случае требуется срочная госпитализация.