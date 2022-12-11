Как правильно варить кофе

От того, как вы варите кофе, зависит не только его вкус, но и полезность. Об этом рассказала врач-диетолог Анна Белоусова. Оказывается, можно исхитриться так, чтобы кофе при варке был максимально полезным для организма. Правда, если пить по 500 чашек в день, это не поможет. Во-первых, нужно правильно перемалывать зёрна — самостоятельно и прямо перед варкой. Во-вторых, варить кофе лучше всего в турке, но не просто на плите, а на песке.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

«Для получения максимально полезного напитка нужно покупать кофе в зёрнах и перемалывать дома, прямо перед приготовлением. Дело в том, что молотый кофе в процессе хранения теряет многие ценные свойства. И ароматические качества он тоже теряет. То есть молотый кофе, который вы только что сами перемололи, и молотый кофе, который в упаковке пролежал несколько месяцев, будут по-разному пахнуть и вызывать разные вкусовые ощущения. Даже если это один и тот же сорт зёрен одного и того же времени сбора», — объяснила Белоусова.

Варить кофе на песке можно и дома. Для этого нужно высыпать его на сковородку, поставить на огонь, засыпать кофе в турку и залить холодную воду. «Потом доводим до кипения на небольшом огне и, как только пенка пойдет, надо турку снять с огня и дать пенке осесть. После чего надо ещё два раза повторить эту процедуру. Когда кофе готов, надо добавить одну чайную ложку очень холодной воды. Это позволит быстрее осесть пене и гуще. Только после этого кофе можно разливать», — рассказала врач.

Кстати, диетолог напомнила, что кофе — это естественный антидепрессант, который к тому же стимулирует работу мозга. А ещё в напитке содержатся флавоноиды — вещества, укрепляющие стенки сосудов.

А вот тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, крепкий кофе лучше запивать водой.