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14 минут назад

Врач-терапевт Александрова рассказала о рецепте согревающего напитка

Вечерняя Москва

Врач-терапевт Людмила Александрова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о рецепте тонизирующего согревающего напитка.

Врач рассказала о рецепте согревающего напитка
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, черный чай с добавлением имбиря, нескольких звездочек бадьяна или розмарина позволит согреть организм, повысить иммунитет и легче перенести стресс, с которым организм сталкивается при выходе на улицу в ненастную погоду.

Специалист отметила, что такой насыщенный полезными ферментами напиток обладает целительными свойствами, он также способен согревать в холода.

Также Александрова рассказала, что холодоустойчивость обеспечивают жирные и мясные блюда — в холодное время года от них точно не стоит отказываться.

До этого Людмила Александрова рассказала «ВМ», что для адаптации организма к холодной погоде необходимо проходить холодотерапию и принимать контрастный душ.

По ее словам, привыкнуть к холодной погоде поможет такая медицинская процедура, как криотерапия, или, как ее еще называют, холодотерапия.

Еда,Людмила Александрова,
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