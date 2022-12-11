Диетолог назвал главную проблему пищевого инстинкта человека

Главную проблему пищевого инстинкта человека назвал в своем видеоблоге на платформе «Яндекс. Дзен» известный врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Фото: Мослента Мослента

«Основная проблема нашего пищевого инстинкта и нас вместе с ним в том, что мы вынуждены существовать в условиях изобилия питания. Ведь изначально этот инстинкт был рассчитан на добывание еды в условиях бескормицы: не зевай и не думай, хватай куски пожирней да послаще, чтобы пережить голод и выжить. Мы с вами потомки этих выживших», — заявил Гинзбург. Те же, кто рассуждал, что надо быть выше инстинктов, есть понемножку и только «полезную пищу», вымерли и никаких потомков не оставили, добавил он.

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Чувствуя непреодолимую тягу к еде, сегодня многие предполагают, что у них пищевая зависимость. За решением этой проблемы они приходят к врачу. «Далеко не всегда сразу удается нормализовать отношение к еде у таких вот напуганных, думающих, что они неизлечимо больны. Иногда приходится и повозиться. В каких-то совсем уж далеко зашедших страхах приходится обращаться к психиатру. Но все-таки в большинстве случаев помочь человеку можно», — поделился доктор.

Он подчеркнул, что пищевая зависимость есть у каждого человека — ровно так же, как у каждого есть зависимость от воды и зависимость от воздуха: не будешь есть, пить и дышать — умрешь. «Этим, кстати, пищевая зависимость отличается от никотиновой или наркотической. Возьми и не кури! Поначалу будет неприятно, а потом привыкнешь. И будешь жить. И уж точно с твоим здоровьем ничего плохого не случится», — заметил Гинзбург.

Чтобы перестать бояться тяги к еде, нужно выстроить полезное и комфортное питание без запретов и лишений, понять, что нет как таковой вредной еды, заметил врач. «Полезной или вредной еду делают количество, ситуация и цель. Например, столовая ложка меда за раз для худеющего многовато, а человеку с тяжелой пневмонией она придаст сил и поможет выздороветь», — заявил он.