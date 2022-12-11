Эксперты рассказали о пользе цельнозернового хлеба

Цельная пшеница содержит множество важных для организма веществ.

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Издание Sayidaty сообщает, что в цельнозерновом хлебе содержится большое количество пищевых волокон, что способствует продолжительному чувству насыщения. Это очень важный фактор при похудении, благодаря такой пище можно сократить количество потребляемых калорий.

Также цельнозерновой хлеб считается подходящим для диабетиков, так как он расщепляется в желудке медленнее, чем белый хлеб. Это приводит к менее резкому повышению уровня сахара в крови.

Специалисты отмечают, что потребление такой еды полезно и тем, что помогает снизить вероятность развития онкологии. Цельнозерновой хлеб также способен уменьшить уровень вредного холестерина в крови, это положительно сказывается на профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.