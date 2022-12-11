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19 минут назад

Эксперты рассказали о пользе цельнозернового хлеба

Волгоградская правда

Цельная пшеница содержит множество важных для организма веществ.

Эксперты рассказали о пользе цельнозернового хлеба
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Издание Sayidaty сообщает, что в цельнозерновом хлебе содержится большое количество пищевых волокон, что способствует продолжительному чувству насыщения. Это очень важный фактор при похудении, благодаря такой пище можно сократить количество потребляемых калорий.

Также цельнозерновой хлеб считается подходящим для диабетиков, так как он расщепляется в желудке медленнее, чем белый хлеб. Это приводит к менее резкому повышению уровня сахара в крови.

Специалисты отмечают, что потребление такой еды полезно и тем, что помогает снизить вероятность развития онкологии. Цельнозерновой хлеб также способен уменьшить уровень вредного холестерина в крови, это положительно сказывается на профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала пять причин отказаться от белого хлеба. Такие изменения в рационе могут привести в том числе к улучшению настроения.

Еда,
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