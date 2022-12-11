Названы польза и вред авокадо

Авокадо в России долго ели только искушённые гурманы. Но сегодня продукт можно встретить на прилавках любого магазина и рынка — люди смогли оценить пользу и вкус продукта. А вообще никто особо не вникает, вдруг авокадо вредно? На это ответила диетолог Гульшат Сираева. Она рассказала, что авокадо — это вообще-то ягода. Но не похожая ни на что. Её мякоть лишена кислинки, сладости и терпкости, она мясистая, с маслянистым привкусом.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Раньше в Испании перемолотые косточки авокадо применяли для борьбы с перхотью, кожными заболеваниями. При беременности авокадо употребляли для пополнения сил.

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Сегодня авокадо не используют в медицине, но признают его полезные свойства. В нём много минералов и микроэлементов, включая достаточно редкие — марганец, медь, селен. Не менее широк и спектр витаминов — в нем есть как жирорастворимые А, Е и К, так и почти все витамины группы В.

А ещё в 1998 году фрукт попал в книгу рекордов как наиболее калорийный плод. На 100 г продукта приходится 212 ккал.

Вот его полезные свойства:

наличие жирных кислот помогает в борьбе с холестериновыми отложениями;

высокое количество витамина А поддерживает здоровье кожи, слизистых оболочек, иммунной системы;

витамин D стимулирует усвоение кальция и синтез гормонов;

витамины из группы В регулируют кроветворение, поддерживают нервную систему;

aолаты обеспечивают защиту половых клеток, повышают фертильность;

калий нормализует работу сердца и регулирует водно-солевой баланс клеток;

магний помогает в борьбе со стрессом, снижает уровень возбудимости нервной системы;

йод необходим для полноценной работы щитовидной железы и поддержания скорости основного обмена;

медь регулирует процесс образования красных клеток крови;

антиоксиданты помогают в борьбе со свободными радикалами, старением и трансформацией клеток в опухолевые;

достаточное количество клетчатки защищает кишечник от воспалительных процессов и изменений микробного баланса;

авокадо помогает защищать суставы от возрастного износа, защищает хрящ от разрушения.

Но у него есть и противопоказания. Например, многие не знают о том, что, за исключением самой мякоти, все остальные части растения токсичны. И даже саму мякоть при всей ее пользе и вкусе нужно употреблять в умеренных количествах.

В общем, авокадо не нужно объедаться. Кроме того, экзотический плод может нанести серьёзный вред здоровью — при развитии аллергии или наличии индивидуальной непереносимости.

Частое употребление большого количество мякоти авокадо может грозить нарушениями микробного равновесия кишечника, стимулирует тошноту и отрыжку. Ещё авокадо не стоит употреблять людям с проблемами печени и желчного пузыря. И не есть его слишком много при лишнем весе.

Сколько авокадо можно есть в сутки? Объём зависит от возраста, веса и особенностей здоровья. Если речь идет о взрослом человеке с весом около 70-80 кг, допустимо не более половинки среднего плода. При беременности норму стоит уменьшить до 2-3 кусочков. Детям до трех лет авокадо лучше не давать, а после этого возраста допустимо от 1-2 чайных ложек мякоти до четвертинки плода.