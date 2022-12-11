Мясников назвал лучшее масло для жарки

Масло, которое лучшего всего подходит для жарки в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал врач и телеведущий Александр Мясников .

«Топленое масло — это высококонцентрированный жир, состоящий из насыщенных жирных кислот. Если его нагреть, никакие вредные вещества не образуются, поэтому жарить на нем, например, блины можно смело», — сообщил эксперт.

Врач также отметил, что жарить можно и на сливочном и на растительном. При этом напомнил, что растительные масла во время жарки могут образовывать не самые полезные жиры.