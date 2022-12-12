Россиянам рассказали, какой вред организму наносит картошка-фри

Свойства картофеля зачастую зависят от способа его приготовления. Врач-диетолог Андрей Бобровский объяснил, в каких случаях продукт становится опасным для здоровья.

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«Если вы употребляете правильно приготовленный картофель в адекватных количествах, которые соответствуют вашим затратам энергии и образу жизни, то последствий никаких не будет», – подчеркнул диетолог.

А вот если переедать или употреблять слишком жирный картофель, то это чревато, прежде всего, лишним весом, добавил Бобровский. Также такая пища может вызвать сердечно-сосудистые заболевания и болезни пищеварительного тракта, пояснил врач.

Андрей Бобровский рассказал, что когда человек ест картофель-фри, то он употребляет тройную порцию жира. Первый раз картошку готовят в масле до состояния полуфабриката, второй – обжаривают уже на предприятии, а третий – вы сами обмакиваете блюдо в соус.

«Такое трехкратное внедрение жира в картофель – известный прием из арсенала пищевого бизнеса. Насыщая картофель жиром, его делают более вкусным, но очень вредным», – объяснил эксперт.