Кому запрещено есть бутерброды с красной икрой

Избыточное употребление красной икры с белым хлебом может вызвать неприятные последствия для организма. Однако ни одна новогодняя встреча не обходится без этого деликатеса. Как быть в этой ситуации и кому стоит проявить осторожность, рассказала врач-терапевт, Антонина Саволюк.
«Если сильно хочется, съешьте маленький кусочек бутерброда, сбалансировав его растительной пищей», – отметила врач.
Диетолог подчеркнула, что такая закуска не подходит для ежедневного употребления. Безопасная для здоровья норма составляет один – два приема в неделю.
Чрезмерное употребление такой закуски может обострить панкреатит, холецистит и желчнокаменную болезнь.
«Нашей поджелудочной железе и печени будет очень сложно это все обработать полноценно ферментами и переварить», – пояснила диетолог.
По словам Саволюк, неприятные симптомы могут сохраняться на протяжении нескольких дней. Также эту закуску не рекомендуют людям, страдающим от высокого давления и сердечно-сосудистых заболеваний, передает 5-tv.ru.