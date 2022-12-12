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43 минуты назад

Кому запрещено есть бутерброды с красной икрой

РИА "ФедералПресс"

Избыточное употребление красной икры с белым хлебом может вызвать неприятные последствия для организма. Однако ни одна новогодняя встреча не обходится без этого деликатеса. Как быть в этой ситуации и кому стоит проявить осторожность, рассказала врач-терапевт, Антонина Саволюк.

Кому запрещено есть бутерброды с красной икрой
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Можно ли есть икру все новогодние праздники

«Если сильно хочется, съешьте маленький кусочек бутерброда, сбалансировав его растительной пищей», – отметила врач.

Диетолог подчеркнула, что такая закуска не подходит для ежедневного употребления. Безопасная для здоровья норма составляет один – два приема в неделю.

Кому нельзя есть бутерброды с красной икрой

Чрезмерное употребление такой закуски может обострить панкреатит, холецистит и желчнокаменную болезнь.

«Нашей поджелудочной железе и печени будет очень сложно это все обработать полноценно ферментами и переварить», – пояснила диетолог.

По словам Саволюк, неприятные симптомы могут сохраняться на протяжении нескольких дней. Также эту закуску не рекомендуют людям, страдающим от высокого давления и сердечно-сосудистых заболеваний, передает 5-tv.ru.

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