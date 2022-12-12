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1 час назад

Жаба в норке: сытное и простое блюдо из Великобритании

Мира Маркина

Жаба в норке – традиционное британское блюдо, которое хотя бы раз пробовал каждый уважающий себя англичанин. Мясные сосиски, запеченные в йоркширском пудинге, готовятся очень просто. Это блюдо станет отличным дополнением и к праздничному столу, и к повседневному ужину. Подробнее – в материале "Рамблера".

Жаба в норке: сытное и простое блюдо из Великобритании
Фото: AdobeAdobe

Ингредиенты

Мука – 1 ст. ложка

Молоко - 1 ст. ложка;

Яйцо - 3 шт.;

Сосиски или колбаски - 0.5 кг;

Сахар - 1 ст. ложка;

Горчица - 1 ст. ложка (жидкая);

Соль и любимые приправы;

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Рецепт

1. Разогреваем духовку до 180 градусов. В форму, в которой будет выпекаться блюдо, наливаем масло и выкладываем сосиски. Оставляем сосиски запекаться в духовке на 15 минут.

2. В глубокую миску насыпьте ингредиенты для теста – муку, сахар и соль.

3. В отдельной миске взбейте яйца, молоко и горчицу. Взбивайте смесь 5-7 минут.

4. Смешайте жидкую массу с сухой. Хорошо перемешайте. Тесто должно быть жидким, как на оладьи.

5. Достаньте сосиски из духовки и залейте их тестом. Сверху посыпьте любимые приправы и соль.

6. Отправьте блюдо в духовку на 20 минут до тех пор, пока тесто не приобретет румяный оттенок.

Готово! Приятного аппетита!

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