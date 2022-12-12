Эксперт рассказал, какие продукты помогают снять стресс

К концу года горят дедлайны, а с ними и ваша нервная система. Шеф-повар Сергей Леонов поделился с Super лайфхаками по питанию, которые помогут снять стресс и пережить предновогоднюю суету.

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По словам Сергея, лучше всего со стрессом помогут справится чай тулси и продукты из индейки, а чай с солодкой выручит при хронической усталости. «Также я советую шоколад, лучше горький, — добавляет Леонов. — Натуральное какао содержит полезные природные антиоксиданты: кокохил, фенольные соединения, эпикатехин».

Успокоить нервы помогут не только продукты, но и правильный подход к режиму питания. «При явном и сильном стрессе завтрак лучше не пропускать, чтобы организм выдержал утренний подъем кортизола, гормона стресса», — объясняет Сергей. Также, по словам эксперта, лучше не допускать больших перерывов между приема пищи: в таком случае упадет уровень глюкозы, на фоне чего вырастет тревожность и усталость.