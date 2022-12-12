7 рецептов безалкогольных коктейлей

Вкусные и красивые безалкогольные напитки могут создать праздничное настроение, но избавят вас от похмелья на утро 1 января. Следуя тренду на здоровый образ жизни, нацпроект «Демография» подготовил несколько простых безалкогольных рецептов, которые наверняка придутся вам по вкусу.

Фото: ГлагоL ГлагоL

1. Мандариновое «шампанское»

Видео дня

Игристый коктейль даже пузырится как шампанское. К тому же у него приятный цитрусовый новогодний вкус.

Необходимые ингредиенты:

— 120 г мякоти мандарина;

— 140 мл содовой;

— 10 мл сахарного сиропа;

— лёд;

— мята.

Приготовление:

1) Очистите мандарин от цедры, снимите плёнку с долек и уберите косточки — чтобы оставалась только мякоть.

2) Подавите её мадлером (толкушка для коктейлей) до выделения сока.

3) Добавьте сироп и содовую, тщательно перемешайте.

4) В бокал положите кусочки льда, перелейте коктейль. Украсьте напиток листочком мяты.

2. Сливочное пиво

Сладкий напиток с густой сливочной пенкой особенно понравится фанатам «Гарри Поттера».

Необходимые ингредиенты:

— 1 ст. л. сливочного масла или 30 мл жирных сливок;

— 100 г пломбира;

— 200 мл газировки «крем сода»;

— 10 мл карамельного сиропа;

— корица и мускатный орех по вкусу.

Приготовление:

1) Смешайте масло или сливки с карамельным сиропом, специями и мороженым до однородной массы.

2) Уберите в морозилку на 10–15 минут.

3) Налейте в стакан «крем соду», достаньте сливочный микс и медленно добавьте в стакан.

4) Чтобы слои не смешались, топпер нужно наливать тонкой струйкой по оборотной стороне ложки.

3. Беллини

Чтобы насладиться этим коктейлем, необязательно ехать в Италию, «Беллини» легко приготовить в домашних условиях всего за пару минут.

Необходимые ингредиенты:

— ½ персика;

— 100 мл газированной воды;

— 100 мл персикового сока;

— мята (по желанию).

Приготовление:

1) Персик пюрируйте в блендере.

2) Переложите в бокал, влейте охлаждённую газированную воду и сок.

3) Перемешайте всё до однородности.

4) Добавьте сверху ломтик персика или листок мяты для красоты.

4. Клюквенно имбирный шраб

Пряный и ароматный напиток идеально подойдет для зимней вечеринки. Коктейль называется так из за своего главного ингредиента — шраба, то есть сиропа, приготовленного с использованием уксуса.

Необходимые ингредиенты

Для шраба:

— 450 г замороженной клюквы;

— 200 мл яблочного уксуса;

— 100 мл воды;

— 2 палочки корицы;

— ломтики очищенного корня имбиря по вкусу.

Для коктейля:

— 30 мл шраба;

— 150 мл содовой;

— лёд.

Приготовление:

1) В сотейнике смешайте все ингредиенты для шраба и поставьте на средний огонь.

2) Как только будущий сироп закипит, уменьшите огонь и варите еще от 10 до 15 минут, пока ягоды не размягчатся.

3) Затем снимите шраб с плиты и полностью остудите.

4) Вытащите палочки корицы. Через марлю отделите жидкость от кусочков имбиря, кожицы и семян ягод.

5) Теперь можно делать коктейль: в бокал положите несколько кубиков льда, налейте шраб и содовую.

5. Ягодный глинтвейн

Уютный ягодный коктейль обладает согревающим эффектом. Идеально подойдет для домашнего вечера за просмотром любимых фильмов.

Необходимые ингредиенты:

— 2 стакана замороженной клюквы;

— 1,5 л воды;

— 1 апельсин;

— 100 г сахара;

— имбирь, корица, гвоздика по вкусу.

Приготовление

1) Выложите клюкву в миску и залейте стаканом кипятка. Подавите ягоды. Процедите через сито или марлю.

2) Сок клюквы смешайте с оставшейся водой, добавьте сахар, специи и несколько кружочков апельсина, поставьте на средний огонь.

3) Не доводя до кипения, снимите глинтвейн с огня.

4) Оставьте настояться под крышкой на 10–15 минут.

5) Разлейте по бокалам и по желанию украсьте свежими дольками апельсина и ягодами клюквы.

6. Атланта

Вариант для тех, кто привык к напиткам, подаваемых в низких бокалах вроде «рокс» или «олд фэшен». Готовится этот коктейль очень просто.

Необходимые ингредиенты:

— 100 мл пепси;

— 50 мл апельсинового сока;

— 2 дольки лимона;

— лёд.

Приготовление:

1) Положите лёд в стакан, налейте сок и пепси.

2) Украсьте лимоном.

7. Хуго

Коктейль Хуго родом из Южного Тироля. Сироп бузины придаёт напитку неповторимый аромат и вкус. В безалкогольном рецепте спиртное нужно заменить на вторую порцию содовой.

Необходимые ингредиенты:

— сироп бузины – 20 мл;

— содовая – 120 мл;

— лёд;

— мята;

— лайм.

Приготовление:

1) Половинку лайма очистите от цедры и нарежьте на ломтики, отделите мякоть от плёнки.

2) Добавьте сироп бузины и мяту, подавите вместе с помощью мадлера или вилки.

3) Поместите получившуюся смесь на дно бокала, добавьте кубики льда, влейте содовую.

4) Украсьте напиток листочком мяты или ломтиком лайма.