7 рецептов безалкогольных коктейлей

Вкусные и красивые безалкогольные напитки могут создать праздничное настроение, но избавят вас от похмелья на утро 1 января. Следуя тренду на здоровый образ жизни, нацпроект «Демография» подготовил несколько простых безалкогольных рецептов, которые наверняка придутся вам по вкусу.
Игристый коктейль даже пузырится как шампанское. К тому же у него приятный цитрусовый новогодний вкус.
Необходимые ингредиенты:
— 120 г мякоти мандарина;
— 140 мл содовой;
— 10 мл сахарного сиропа;
— лёд;
— мята.
Приготовление:
1) Очистите мандарин от цедры, снимите плёнку с долек и уберите косточки — чтобы оставалась только мякоть.
2) Подавите её мадлером (толкушка для коктейлей) до выделения сока.
3) Добавьте сироп и содовую, тщательно перемешайте.
4) В бокал положите кусочки льда, перелейте коктейль. Украсьте напиток листочком мяты.
Сладкий напиток с густой сливочной пенкой особенно понравится фанатам «Гарри Поттера».
Необходимые ингредиенты:
— 1 ст. л. сливочного масла или 30 мл жирных сливок;
— 100 г пломбира;
— 200 мл газировки «крем сода»;
— 10 мл карамельного сиропа;
— корица и мускатный орех по вкусу.
Приготовление:
1) Смешайте масло или сливки с карамельным сиропом, специями и мороженым до однородной массы.
2) Уберите в морозилку на 10–15 минут.
3) Налейте в стакан «крем соду», достаньте сливочный микс и медленно добавьте в стакан.
4) Чтобы слои не смешались, топпер нужно наливать тонкой струйкой по оборотной стороне ложки.
Чтобы насладиться этим коктейлем, необязательно ехать в Италию, «Беллини» легко приготовить в домашних условиях всего за пару минут.
Необходимые ингредиенты:
— ½ персика;
— 100 мл газированной воды;
— 100 мл персикового сока;
— мята (по желанию).
Приготовление:
1) Персик пюрируйте в блендере.
2) Переложите в бокал, влейте охлаждённую газированную воду и сок.
3) Перемешайте всё до однородности.
4) Добавьте сверху ломтик персика или листок мяты для красоты.
Пряный и ароматный напиток идеально подойдет для зимней вечеринки. Коктейль называется так из за своего главного ингредиента — шраба, то есть сиропа, приготовленного с использованием уксуса.
Необходимые ингредиенты
Для шраба:
— 450 г замороженной клюквы;
— 200 мл яблочного уксуса;
— 100 мл воды;
— 2 палочки корицы;
— ломтики очищенного корня имбиря по вкусу.
Для коктейля:
— 30 мл шраба;
— 150 мл содовой;
— лёд.
Приготовление:
1) В сотейнике смешайте все ингредиенты для шраба и поставьте на средний огонь.
2) Как только будущий сироп закипит, уменьшите огонь и варите еще от 10 до 15 минут, пока ягоды не размягчатся.
3) Затем снимите шраб с плиты и полностью остудите.
4) Вытащите палочки корицы. Через марлю отделите жидкость от кусочков имбиря, кожицы и семян ягод.
5) Теперь можно делать коктейль: в бокал положите несколько кубиков льда, налейте шраб и содовую.
Уютный ягодный коктейль обладает согревающим эффектом. Идеально подойдет для домашнего вечера за просмотром любимых фильмов.
Необходимые ингредиенты:
— 2 стакана замороженной клюквы;
— 1,5 л воды;
— 1 апельсин;
— 100 г сахара;
— имбирь, корица, гвоздика по вкусу.
Приготовление
1) Выложите клюкву в миску и залейте стаканом кипятка. Подавите ягоды. Процедите через сито или марлю.
2) Сок клюквы смешайте с оставшейся водой, добавьте сахар, специи и несколько кружочков апельсина, поставьте на средний огонь.
3) Не доводя до кипения, снимите глинтвейн с огня.
4) Оставьте настояться под крышкой на 10–15 минут.
5) Разлейте по бокалам и по желанию украсьте свежими дольками апельсина и ягодами клюквы.
Вариант для тех, кто привык к напиткам, подаваемых в низких бокалах вроде «рокс» или «олд фэшен». Готовится этот коктейль очень просто.
Необходимые ингредиенты:
— 100 мл пепси;
— 50 мл апельсинового сока;
— 2 дольки лимона;
— лёд.
Приготовление:
1) Положите лёд в стакан, налейте сок и пепси.
2) Украсьте лимоном.
Коктейль Хуго родом из Южного Тироля. Сироп бузины придаёт напитку неповторимый аромат и вкус. В безалкогольном рецепте спиртное нужно заменить на вторую порцию содовой.
Необходимые ингредиенты:
— сироп бузины – 20 мл;
— содовая – 120 мл;
— лёд;
— мята;
— лайм.
Приготовление:
1) Половинку лайма очистите от цедры и нарежьте на ломтики, отделите мякоть от плёнки.
2) Добавьте сироп бузины и мяту, подавите вместе с помощью мадлера или вилки.
3) Поместите получившуюся смесь на дно бокала, добавьте кубики льда, влейте содовую.
4) Украсьте напиток листочком мяты или ломтиком лайма.
Как отмечают эксперты, спиртные напитки за праздничным столом не способствуют длительному веселью. Расслабляющий эффект держится недолго, а затем он сменяется апатией, тревожностью и головной болью. Если вы замечаете, что алкоголь портит жизнь вам и вашим близким, нацпроект «Демография» поможет справиться с этой зависимостью.