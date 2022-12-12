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1 час назад

Ученые назвали продукты, которые нельзя есть беременным

Родной город

По словам экспертов, при беременности для здоровья будущей мамы и ребенка необходимо соблюдать некоторые ограничения.

Ученые назвали продукты, которые нельзя есть беременным
Фото: Родной городРодной город

Так, беременным женщинам рекомендуется отказаться или уменьшить потребление кофеина. Он может навредить внутренним органам ребенка и привести к снижению его веса при рождении.

Запрещено употреблять сырые яйца и рыбу, поскольку существует риск заражения сальмонеллезом, листериозом и другими бактериями. Также следует отказаться от таких продуктов, как майонез, тирамису и рыбные консервы.

Специалисты портала Кadinvekadin напоминают, что сырое молоко и мягкие сыры входят в число продуктов, запрещенных во время беременности. Они могут способствовать росту опасных бактерий, которые навредят здоровью ребенка.

Помимо этого, нельзя есть некоторые специи и травы, в частности кардамон, гвоздику, петрушку, тимьян и корицу. Их чрезмерное употребление может стать причиной преждевременных родов.

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