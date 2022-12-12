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37 минут назад

Пьем вкусно и в меру: топ-5 самодельных настоек к новогоднему столу

РИА "ФедералПресс"

Лучшее угощение – то, что сделано своими руками, особенно если речь идет о праздничном ужине. Всем известно, что магазинные салаты не идут ни в какое сравнение с домашними, это же относится и к алкогольным напиткам. «ФедералПресс» собрал для вас самые простые, вкусные и оригинальные настойки, с которыми справится любой, а готовы они будут как раз к праздничной ночи.

Пьем вкусно и в меру: топ-5 самодельных настоек к новогоднему столу
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Хреновуха

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Ингредиенты: корень хрена свежий или сушеный из расчета 30 г на литр, мед – 1-2 столовых ложки, водка – 1 л.

Корень хрена измельчаем (можно нарезать, натереть или провернуть через мясорубку). Заливаем водкой, добавляем мед, закрываем тару. Через две недели настойку нужно процедить и можно ставить на стол! Подавать рекомендуется с салом или холодцом.

Лимонная

Ингредиенты: 2 лимона, 1 л водки, сахар – 2 столовые ложки на литр напитка.

Нужно снять с двух лимонов цедру при помощи терки или другого приспособления. Белую часть кожуры снимаем и выбрасываем, мякоть мелко режем. Смешиваем все ингредиенты и оставляем настаиваться на две недели. После процеживания настойка готова к употреблению.

Экстрим-перцовка

Ингредиенты: 2 столовых ложки меда, 2-3 стручка красного перца чили, 1 л водки.

На перчиках нужно заранее сделать продольные разрезы и поместить в бутылку. Смешать все, через две недели настаивания процедить и можно аккуратно пробовать жгучий напиток.

Иммунная

Ингредиенты: на 1 л водки – 20 г корня имбиря, 1 лимон, 2 столовых ложки меда.

С лимона снимаем цедру и измельчаем мякоть, остальное выкидываем. Имбирь нужно почистить и натереть на терке. Смешиваем все компоненты и заливаем их алкоголем, через две недели можно отфильтровать и пить. Напиток не только вкусный, но и полезный – помогает сохранить тонус и не заболеть перед праздниками!

Настойка на киви

Ингредиенты: на 1 л готового напитка нужно 300 г киви, 1 л водки и 100 г сахара.

Нужно очистить фрукты от кожуры и нарезать кубиками со стороной примерно 1 см. В водку всыпаем сахар, тщательно перемешиваем, затем добавляем киви. Настаиваем 2-3 недели при комнатной температуре в темном месте. После нужно процедить напиток через сито и подавать, взболтав бутылку. Получится кисленький напиток интересного оттенка, который станет изюминкой вашего новогоднего стола.

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