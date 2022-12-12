Врач рассказала, что гипертоникам нельзя есть за новогодним столом

В новогоднюю ночь гипертоникам не следует злоупотреблять алкоголем и есть продукты с содержанием соли. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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По ее словам, за праздничным столом следует отказаться от употребления сырной нарезки: в ней есть соль, которая может повысить артериальное давление.

"Это касается и нарезки даже очень хорошего сыра. Тем более в таких видах, как пармезан, соли вообще очень много", – сказала специалист.

Также гипертоникам лучше исключить приготовленный по классическому рецепту оливье. В нем присутствуют такие соленые ингредиенты, как колбаса и майонез. Эти продукты тоже могут повышать давление, предупредила Соломатина. Чтобы избежать негативных последствий, специалист посоветовала заменить в оливье колбасу отварной грудкой или нежирной говядиной. Вместо майонеза можно использовать йогурт или нежирную сметану.