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1 час назад

Врач рассказала, что гипертоникам нельзя есть за новогодним столом

Москва24

В новогоднюю ночь гипертоникам не следует злоупотреблять алкоголем и есть продукты с содержанием соли. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Врач рассказала, что гипертоникам нельзя есть за новогодним столом
Фото: Москва 24Москва 24

По ее словам, за праздничным столом следует отказаться от употребления сырной нарезки: в ней есть соль, которая может повысить артериальное давление.

"Это касается и нарезки даже очень хорошего сыра. Тем более в таких видах, как пармезан, соли вообще очень много", – сказала специалист.

Также гипертоникам лучше исключить приготовленный по классическому рецепту оливье. В нем присутствуют такие соленые ингредиенты, как колбаса и майонез. Эти продукты тоже могут повышать давление, предупредила Соломатина. Чтобы избежать негативных последствий, специалист посоветовала заменить в оливье колбасу отварной грудкой или нежирной говядиной. Вместо майонеза можно использовать йогурт или нежирную сметану.

Кроме того, Соломатина настоятельно рекомендует людям с повышенным давлением не есть за новогодним столом классически приготовленную селедку под шубой. Гипертоникам противопоказан и любой алкоголь, особенно в момент повышенного давления. "Спиртное сильно обезвоживает и дает интоксикацию. Такое состояние сильно повышает давление, возрастает склонность к инфарктам и инсультам", – отметила эксперт.

Еда,Елена Соломатина,
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