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1 час назад

Гематолог Васильева перечислила самые полезные продукты для печени

Слово и Дело

Лучшими продуктами для укрепления печени будут оливковое масло и молоко, заявила гематолог Людмила Васильева.

Гематолог назвала самые полезные продукты для печени
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В беседе с NEWS.ru она назвала печень хранилищем витаминов и рекомендовала «лишний раз не тревожить ее», особенно жителям крупных городов.

Желающим укрепить печень Васильева советует добавить в рацион, помимо молока и оливкового масла, нежирную рыбу, черный и зеленый чай, а также отварные, сырые и тушеные овощи. Последние нужно есть в измельченном виде.

По словам гематолога, рацион не должен быть слишком сладким, жирным и «хмельным». Она советует не налегать на выпечку с жирным кремом и отказаться от алкоголя.

Еда,Людмила Васильева,
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