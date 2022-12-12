Гематолог назвала самые полезные продукты для печени

Лучшими продуктами для укрепления печени будут оливковое масло и молоко, заявила гематолог Людмила Васильева.

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В беседе с NEWS.ru она назвала печень хранилищем витаминов и рекомендовала «лишний раз не тревожить ее», особенно жителям крупных городов.

Желающим укрепить печень Васильева советует добавить в рацион, помимо молока и оливкового масла, нежирную рыбу, черный и зеленый чай, а также отварные, сырые и тушеные овощи. Последние нужно есть в измельченном виде.