Гематолог назвала самые полезные продукты для печени

Лучшими продуктами для укрепления печени будут оливковое масло и молоко, заявила гематолог Людмила Васильева.
В беседе с NEWS.ru она назвала печень хранилищем витаминов и рекомендовала «лишний раз не тревожить ее», особенно жителям крупных городов.
Желающим укрепить печень Васильева советует добавить в рацион, помимо молока и оливкового масла, нежирную рыбу, черный и зеленый чай, а также отварные, сырые и тушеные овощи. Последние нужно есть в измельченном виде.
По словам гематолога, рацион не должен быть слишком сладким, жирным и «хмельным». Она советует не налегать на выпечку с жирным кремом и отказаться от алкоголя.