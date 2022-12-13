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1 час назад

Диетолог объяснила, почему не стоит пить чай с молоком

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Привычное для многих сочетание кофе или чая с молоком может оказывать противоречивое воздействие на организм. Об этом рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Диетолог объяснила, почему не стоит пить чай с молоком
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Лучше не добавлять молоко в кофе или чай постоянно. Лучше добавить лимон, если не можете пить в чистом виде. Но иногда можно себе позволить чашку чая или кофе с молоком», – пояснила специалист.

Елена Соломатина отметила, что кофе и чай, особенно зеленый, содержат много полифенолов. Это антиоксиданты, способные оказывать положительное воздействие на организм. При этом если налить в напитки молоко, то казеин, белок молока, начинает взаимодействовать с молекулами полифенолов, что не дает им проявить свою активность, передает радио Sputnik.

Еда,Елена Соломатина,
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