Диетолог объяснила, почему не стоит пить чай с молоком

Привычное для многих сочетание кофе или чая с молоком может оказывать противоречивое воздействие на организм. Об этом рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина .

«Лучше не добавлять молоко в кофе или чай постоянно. Лучше добавить лимон, если не можете пить в чистом виде. Но иногда можно себе позволить чашку чая или кофе с молоком», – пояснила специалист.

Елена Соломатина отметила, что кофе и чай, особенно зеленый, содержат много полифенолов. Это антиоксиданты, способные оказывать положительное воздействие на организм. При этом если налить в напитки молоко, то казеин, белок молока, начинает взаимодействовать с молекулами полифенолов, что не дает им проявить свою активность, передает радио Sputnik.