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1 час назад

Как оставаться стройной с вином и круассанами: 5 секретов француженок

WomanHit.ru

Никаких диет и утомительных тренировок: только простые, но действенные привычки.

Как оставаться стройной с вином и круассанами: секреты француженок
Фото: WomanHitWomanHit

Они обожают выпечку, сыр, не отказывают себе в бокале хорошего вина, при этом остаются стройными и изящными. Как француженкам это удается? Оказывается, у признанных законодательниц моды и красоты есть свои секреты. Пора подсмотреть их и внедрить в свою жизнь. Пусть окружающие гадают, глядя, как вы с аппетитом едите десерт, почему вы совсем не поправляетесь.

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Еда — это ритуал

О диетах большинство француженок даже слышать не хочет! Как можно отказаться от чашечки крепкого кофе и еще горячего, румяного круассана на завтрак? Для жительниц Франции прием пищи с раннего детства превращается в прекрасный ритуал: они едят медленно, выбираются в уютные рестораны или накрывают стол дома, украшая его цветами, наливая кофе в самые элегантные кружки, подавая блюдо эстетично нарезанными.

Француженки не торопятся, не смотрят фильмы или телевизор во время приемов пищи. Они поглощены только удовольствием от еды. А это значит, что изящные девушки не переедают, не заметив, как съели лишнего за просмотром сериала, и не набирают лишних калорий, перекусывая на ходу.

Правильные продукты

Из первого секрета стройности француженок следует и второй: они выбирают только качественные, натуральные продукты. Никаких насыщенных жиров, фастфуда, только свежее мясо, выпечка, овощи, сыры. Во Франции, в отличие, например, от США, не принято покупать полуфабрикаты, которые достаточно разогреть в микроволновке. Поэтому уровень добавленного сахара в рационе француженок минимальный.

Любовь к овощам

Современные диетологи считают самой правильной схемой поддержания веса употребления достаточного количества овощей с каждым приемом пищи. Французы с детства воспитываются по схожим принципам: легкие зеленые салаты, спелые томаты, хрустящий перец — непременное дополнение к обеду и ужину. Обилие клетчатки позволяет быстрее чувствовать сытость, нормально работать ЖКТ и заряжаться энергией надолго.

Привычка пить воду

Бутылка с питьевой водой всегда лежит в сумочке француженки, а во время обеда и ужина к столу подается графин с чистой водой. По употреблению чистой жидкости Франция обгоняет весь европейский континент. Даже чашку крепкого кофе они запивают бокалом воды. А это позволяет нормализовать метаболизм, не путать жажду с голодом и оставаться стройной.

Активный отдых

Жительницы Франции не понимают, зачем потеть в душных спортзалах, а активность — их нормальное состояние. Долгие прогулки, танцы, катание на велосипедах и лыжах: в этой стране обожают подвижный отдых. Им не приходится искусственно поднимать спортивную активность, а калории сгорают в нормальном режиме.

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