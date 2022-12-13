Перечислены неочевидные полезные свойства глинтвейна

Глинтвейн имеет некоторые свойства, которые благоприятно действуют на организм человека. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на диетолога и эндокринолога Виктории Елисеевой.

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По словам эксперта, в глинтвейне содержатся специи, травы и свежие фрукты, которые влияют на организм как антидепрессант. Напиток способствует снижению артериального давления и оказывает бактерицидное действие.

Диетолог отметила, что глинтвейн также способствует сохранению эластичности сосудов и повышению аппетита. При этом Елисеева призвала не забывать и про его негативные свойства.

"Не стоит забывать, что в составе глинтвейна имеется сахар или мед, следовательно, это высококалорийный напиток", – добавила врач.