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1 час назад

Эндокринолог перечислила неочевидные полезные свойства глинтвейна

Москва24иещё 1

Глинтвейн имеет некоторые свойства, которые благоприятно действуют на организм человека. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на диетолога и эндокринолога Виктории Елисеевой.

Перечислены неочевидные полезные свойства глинтвейна
Фото: Москва 24Москва 24

По словам эксперта, в глинтвейне содержатся специи, травы и свежие фрукты, которые влияют на организм как антидепрессант. Напиток способствует снижению артериального давления и оказывает бактерицидное действие.

Диетолог отметила, что глинтвейн также способствует сохранению эластичности сосудов и повышению аппетита. При этом Елисеева призвала не забывать и про его негативные свойства.

"Не стоит забывать, что в составе глинтвейна имеется сахар или мед, следовательно, это высококалорийный напиток", – добавила врач.

Эксперт не рекомендовала употреблять данный напиток в больших количествах при таком заболевании, как диабет, а также при лишнем весе.

Еда,
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