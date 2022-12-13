Итальянка подсказала способ дольше сохранять соус свежим

Чтобы сохранить соус свежим, нужно сбрызнуть его остатки в открытой банке оливковым маслом, рассказала блогерша, публикующая видеоролики о еде на своей странице в TikTok под псевдонимом @pnb680. На неожиданный способ обратило внимание издание The Sun.
По словам женщины, способу ее научила мама-итальянка.
«Мы используем много соуса, и, если выливаем банку наполовину, то просто сбрызгиваем оливковым маслом соус для пасты, пиццы, томатный. Если полить его оливковым маслом, он не заплесневеет», — подсказала она.
Как правило, срок годности соуса в открытой банке составляет от трех до пяти дней, но блогерша утверждает, что этот прием позволяет продлить «жизнь» продукта на гораздо больший срок.