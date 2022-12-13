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1 час назад

Итальянка подсказала неожиданный способ дольше сохранять соус свежим

Lenta.ru

Чтобы сохранить соус свежим, нужно сбрызнуть его остатки в открытой банке оливковым маслом, рассказала блогерша, публикующая видеоролики о еде на своей странице в TikTok под псевдонимом @pnb680. На неожиданный способ обратило внимание издание The Sun.

Итальянка подсказала способ дольше сохранять соус свежим
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам женщины, способу ее научила мама-итальянка.

«Мы используем много соуса, и, если выливаем банку наполовину, то просто сбрызгиваем оливковым маслом соус для пасты, пиццы, томатный. Если полить его оливковым маслом, он не заплесневеет», — подсказала она.

Как правило, срок годности соуса в открытой банке составляет от трех до пяти дней, но блогерша утверждает, что этот прием позволяет продлить «жизнь» продукта на гораздо больший срок.

Еда,
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