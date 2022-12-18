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1 час назад

Как сделать новогодние блюда менее калорийными

Мира Маркина

Порой мысль о традиционном новогоднем застолье вызывает тревогу. Потому что войти в Новый год, прихватив с собой несколько лишних килограммов, вряд ли хочется. Как скорректировать рецепты классики праздничного меню, не навредив вкусу и фигуре, расскажет “Рамблер”.

Как сделать новогодние блюда менее калорийными
Фото: Pxhere.comPxhere.com

Оливье

Сделать этот салат менее калорийным можно, например, убрав часть картофеля. От других ингредиентов мы не призываем вас отказываться. Но предложим заменить их:

  • вареную колбасу – отварным мясом или курицей;
  • консервированный горошек – свежемороженым;
  • соленый огурец – частично свежим.

Майонез можно сделать самостоятельно.

Сельдь под шубой

В этом салате достаточно уменьшить количество картофеля за счет добавления белков яиц. Вместо сельди можно положить кету или филе тунца – эта рыба менее калорийна. Некоторые хозяйки добавляют в салат яблоко. И это неплохой вариант: чем больше клетчатки в блюде, тем легче его усвоить организму.

Продолжим тему рыбы. Заливное получится не менее вкусным, но более диетическим, если взять нежирные сорта – треску, судака. Кстати это блюдо более “легкое”, чем тот же холодец.

Десерт

Традиционные торты с масляным кремом (например, “Сказку”) можно без зазрения совести заменить другими десертами. Попробуйте сделать пирожные с творожным кремом, освоить рецепты домашнего мармелада и сорбетов. Зефир, между прочим, отлично сочетается с бокалом шампанского.

Как выбрать хорошее шампанское на Новый год

Если планируется большое застолье, то фруктовый салат, заправленный греческим йогуртом, придется кстати.

Еда,
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